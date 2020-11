Quatre prostíbuls de Tarragona segueixen oberts tot i les restriccions

La Policia Nacional, els Mossos d'Esquadra i les policies locals de Tarragona i Reus (Tarragona) han denunciat a 27 persones durant la inspecció de quatre clubs de cites a la província, entre elles els responsables dels locals per obrir tot i les restriccions per l'estat d'alarma, a 21 persones per no usar mascareta i a dos per tinença de drogues.









En un comunicat, la policia ha explicat que en total van identificar a 54 persones durant l'operatiu: 42 dones que exercien la prostitució, sis treballadors dels clubs i 6 clients.





El cos ha explicat que l'objectiu principal de l'operatiu va ser "identificar i, si escau informar dels mecanismes i previsions legals que la llei preveu" per a persones víctimes de delictes de tràfic, i s'emmarca dins del pla de la Policia Nacional contra el tràfic d'éssers humans amb fins d'explotació sexual.