Robert De Niro pateix un accident durant el rodatge de la nova pel·lícula de Martin Scorsese

Robert De Niro està immers en el rodatge de 'Killers of the Flower Moon', la nova pel·lícula de Martin Scorsese. L'enregistrament està tenint lloc a Oklahoma, on l'actor ha patit un accident que li ha provocat ferides en una cama i l'ha obligat a abandonar la filmació.





Arxiu - Robert de Niro - Europa Press





Segons informa TMZ, l'incident no va tenir lloc en el set, sinó durant el temps lliure de l'intèrpret, que en el film comparteix protagonisme amb Leonardo DiCaprio i Jesse Plemons. De moment no es coneix la gravetat de les ferides. "Va agafar un vol dijous a la nit amb destinació a la seva casa a la ciutat de Nova York i planeja veure un metge divendres", assenyala TMZ.





"En quant a si es retardarà la producció, una font pròxima a De Niro afirma que l'actor ja estava planejant anar-se'n a casa des de fa setmanes, però una font de producció assenyala que als membres de l'equip li van donar el divendres lliure a causa de la lesió, així que és possible que a De Niro encara li quedessin un parell d'escenes per rodar", afegeix la web.





Basada en el llibre 'Els assassins de la lluna de les flors: Els crims en la nació Osage i el naixement de l'FBI', escrit per David Grann, la pel·l´ícula està ambientada en la dècada de 1920 a Oklahoma i narra els assassinats de la comunitat indígena Osage per interessos peltrolers.





Una sèrie de crims brutals que es van conèixer a la premsa com el Regnat de la Terror en el marc de la qual es va confirmar l'assassinat o la desaparició de més de 60 persones entre 1921 i 1926 i la investigació va incloure la primera operació encoberta realitzada per l'agència que, anys més tard, es convertiria en l'FBI.





El rodatge s'està duent a terme en Pawhuska, Oklahoma, a la regió nord-est de l'estat i els seus voltants. Amb guió escrit per Eric Roth ( 'Forrest Gump', 'El curiós cas de Benjamin Button') i el mateix Scorsese; la fotografia va a càrrec de Rodrigo Prieto, director de la fotografia de 'L'irlandès; el disseny de producció el signa Jack Fisk, habitual col·laborador de Terrence Malick, el qual col·labora per primera vegada amb Scorsese. Robbie Robertson compon la música original, sent l'habitual compositor de l'cineasta novaiorquès, al signar les bandes sonores de títols com 'Toro salvatge', 'Casino' o 'Infiltrados'.





Juntament amb DiCaprio, Plemons i De Niro, completen el repartiment Lily Gladstone, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, Janae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepher i Sturgill Simpson, entre d'altres.