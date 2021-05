Els ajuntaments no multaran als que passin els 30km / h fins d'aquí un mes

Pixabay







Els ajuntaments de les grans ciutats han decidit retardar un mes el moment en què es comenci a multar els conductors que sobrepassin els 30 km/h als carrers. La DGT insisteix que les noves normes de trànsit ja han entrat en vigor, però els consistoris responen que els senyals que indiquen el nou límit de velocitat encara no estan col·locats.





Aquesta nova mesura, que afectarà les vies urbanes d'un únic sentit de circulació, va començar a aplicar-se el dimarts. No obstant això els ajuntaments, que ja han començat a posar els nous senyals, encara no els han pogut posar tots. A més, volen que tots els conductors tinguin temps de conèixer i interioritzar la nova norma.





La DGT, per la seva banda, considera que serà responsabilitat dels ajuntaments si per endarrerir les sancions hi ha un sol mort en aquestes vies. De fet, comenten que precisament per evitar aquests accidents és pel que s'ha aprovat la nova llei de trànsit: la sinistralitat urbana suposa el 30% dels morts a les carreteres.





Quan es circula a 30 km/h, el límit fixat des de dimarts, una persona té el 5% de probabilitats de morir en cas de ser atropellada. No obstant això, aquesta xifra puja fins al 85% quan el vehicle viatja a 50 km/h.





Malgrat això, els policies locals tenen ordre de molts ajuntaments de retardar les sancions fins d'aquí un mes.