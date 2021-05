És possible que "en no molts dies" puguem relaxar l'ús de mascaretes a l'exterior, avança Simón

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha avançat que resulta "molt probable" que "en no molts dies" es pugui relaxar l'ús de màscareta als exteriors, en vista de la bona marxa de la campanya de vacunació contra la COVID-19 i la situació epidemiològica.





Fernando Simón - Europa Press





"És cert que en exteriors, les mesures com l'ús de mascaretes, és molt possible que en no molts dies es pugui i a reduir, però hem de garantir que els regs van baixant", ha avançat l'epidemiòleg del Ministeri de Sanitat en roda de premsa aquest dilluns.





Tot i que ha evitat donar dates concretes, Simón ha assenyalat que la bona evolució de la campanya de la vacunació i la baixada de la corba de contagis anticipen que la relaxació de mesures podria no estar molt llunyana. "No és bo donar dates, és bo donar situacions epidemiològiques.





Podem preveure, amb les dades que tenim, quan és possible que aquesta situació es doni. Estem evolucionant molt bé, amb cobertures de vacunació molt bones. En un mes estarem en xifres d'immunització que ens posen en una situació molt favorable per reduir mesures, sempre que es mantinguin altres. El que hem de ser és conscients que cal anar pas a pas ", ha detallat.





No obstant, ha puntualitzat que encara no és el moment: "Encara no tenim ni una incidència, ni una cobertura de vacunació, ni una immunitat comunitària prou alta com per relaxar les mesures de protecció personal".





Simón ha apuntat que hi ha "moltes alternatives" amb l'obligatorietat de les mascaretes. "La principal, ara hi ha un grup hipervacunat, el de les residències. Òbviament en aquests grups es poden plantejar mesures diferents als de grups on la cobertura de vacunació sigui del 30 per cent o del 60 com en majors de 60 anys", ha esgrimit.





L'epidemiòleg ha insistit en la necessitat d'encertar, però, en "quin és el moment adequat". "Hem de ser prudents, anar amb compte amb no posar el carro davant dels bous. Cal tenir clar que cal caminar tot el camí i no donar passos més ràpid del que ens permeten les nostres cames", ha metaforitzat.





En la seva opinió, el moment en què totes les comunitats autònomes estiguin per sota de 150 casos per 100.000 habitants en els últims 14 dies podria ser adequat per plantejar aquesta relaxació. "Caldrà modificar el document d'actuacions perquè no inclouen la ràpida immunització per la vacunació. Hem de ser conscients que anem a ser-hi aviat, però que cal anar pas a pas", ha insistit.





En aquest sentit, ha vaticinat que "és possible" que "alguna de les mesures es pugui aplicar al total del territori", com la relaxació de mascaretes en exteriors. "Sí que és veritat que, a mesura que anem augmentant la immunització, es va homogeneïtzant la situació de tot el país, però encara hi ha diferències importants a l'hora de prendre decisions", ha precisat.