BBVA i Santander segueixen reduint plantilles i tancant oficines

Més 6.500 persones s'han manifestat aquest dilluns davant de les seus del BBVA a 21 ciutats en defensa dels 3.800 llocs de treball que es veuran afectats per l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat pel banc, ha informat CCOO





"Per segona setmana consecutiva la plantilla i les seves famílies han tornat a sortir al carrer per dir-li al banc que ha d'escoltar el seu clam, superant la participació de la setmana passada", assenyala el sindicat.





Les ciutats en què han tingut lloc les concentracions han estat Madrid, Las Palmas de Gran Canària, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, València, Múrcia, Bilbao, Pamplona, Logronyo, Valladolid, Lleó, Saragossa, Gijón , Sevilla, Cadis, Còrdova, Màlaga i Ceuta.





Al ser festiu a Galícia, les concentracions es duran a terme el proper dimecres 19, a les 18.00, a la Corunya, Lugo, Ourense, Vigo i Santiago de Compostel·la.





Els sindicats esperen que a la taula de negociació d'avui el banc hagi pres nota d'aquestes mobilitzacions i comenci a moure les seves posicions.





I és que la gran banca va reduir la seva plantilla en 5.300 empleats i va tancar 1.500 oficines a Espanya en un any.



Les dades de tancament de març mostren, en comparació al mateix període de 2020, que Santander compta amb 1.884 treballadors menys (-6,8%) a Espanya, fins 25.470; que BBVA té 976 empleats menys (-3,3%), fins a un total de 28.777, i que Sabadell compta amb 2.330 treballadors menys (-14%), fins a 14.336, després d'aplicar un pla de baixes voluntàries que va implicar la sortida de 1.817 empleats.







La gran banca espanyola es troba en un procés de Transformació que deriva de plans de reestructuració que afecten tant a les plantilles de treballadors com a la xarxa d'oficines. Tot això és conseqüència, principalment, de la baixa rendibilitat, de la cada vegada major pressió en els ingressos i de la competència en l'àmbit digital. D'aquesta manera, tant Sabadell com Santander ja han començat a aplicar o han aplicat els seus plans de reestructuració. En en cas de l'entitat d'origen català, es va realitzar mitjançant un pla de baixes voluntàries que va afectar a 1.817 persones, mentre que al banc presidit per Ana Botín es va acordar un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que suposarà un total de 3 572 desvinculacions. A finals de març, Santander havia acceptat la petició de sortida voluntària de 1.823 empleats.





BBVA també planteja un expedient de regulació d'ocupació amb 3.448 desvinculacions (inicialment 3.798). En la seva última proposta, el banc que presideix Carlos Torres ofereix prejubilacions des dels 56 anys amb fins al 65% del salari anual.