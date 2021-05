F1 demana al Circuit de Montmeló una inversió de 80 milions d'euros per seguir en el calendari

Fórmula 1 ha posat noves condicions a Circuit per seguir en el calendari. Entre elles, la més destacada és una inversió d'entre 70 i 80 milions d'euros.





Circuit de Montmeló (EP)





Durant el GP d'Espanya del passat cap de setmana, Stefano Dominicali, president i conseller delegat de Fórmula 1, va explicar al consell d'administració els requisits perquè el contracte es renovi. L'objectiu és que hi hagi millores en la instal·lació, ja que des F1 consideren que el circuit de Montmeló està obsolet. Així, busquen també una major implicació de la ciutat de Barcelona amb la Fórmula 1 i mantenir un cànon similar a l'actual, de 22 milions d'euros per edició.





Domenicali va demanar que la remodelació es produeixi com més aviat millor i va recordar que si bé el Circuit va renovar la pista, els edificis de serveis, boxes i pàdoc estan igual que en 1991. Així, esperen que la xarxa de telecomunicació sigui més moderna, a més d'oferir activitats lúdiques paral·leles a la competició. Domenicali vol també que hi hagi més esdeveniments gràcies a la creació d'una zona d'oci i que es mantingui el cànon de 22 milions d'euros, amb la predisposició a signar un conveni "a llarg termini", que podria ser, almenys, de cinc anys.





"Fórmula 1 és conscient que en un o dos anys no es pot assumir el conjunt, però es podria escometre amb una renovació a cinc anys o més per amortitzar la inversió", va explicar el consell d'administració de Circuit, que sap que han de " canviar l'embolcall perquè us estem quedant enrere respecte a altres circuits ". De moment, el circuit creu que la inversió és assumible si se'ls concedeix un contracte plurianual amb el qual amortitzar i si les autoritats catalanes els donen suport.