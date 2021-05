La restauració comença a veure la llum i aconsegueix els millors registres de vendes des de l'estiu

El mercat espanyol de 'food service', que abasta la restauració comercial i altres canals, com les botigues de conveniència, el venda automàtica o les cantines d'empresa, va obtenir el març i abril els millors registres mensuals de vendes des del passat estiu, segons l'empresa d'investigació de mercats The NPD Group.





En concret, la facturació de sector va pujar al març al voltant d'un 25% respecte als mesos de gener i febrer, gràcies a una major mobilitat i a la millora de la confiança de consumidor.

En termes interanuals, el creixement del negoci frega el 60%, en comparar-se amb el mes en què va començar aquesta crisi a Espanya i que va incloure el confinament de la població a partir del 14 de març de 2020.





Així, el mercat de 'food service' va tancar el primer trimestre amb un descens de les vendes del 26% respecte al mateix període del 2020, lleugerament millor del previst, i de 39% en comparació del primer quart de 2019, l'any previ a la pandèmia.





"Les dades de març són encoratjadors; veiem com es frena la caiguda respecte als nivells mensuals prepandemia. Març presenta la menor caiguda dels últims tretze mesos. Això sembla indicar l'inici de la senda de recuperació d'un dels sectors més castigats per la crisi de la Covid-19. l'avanç del pla de vacunació i la pujada de les temperatures animarà previsiblement als consumidors a recuperar l'oci fora de la llar ", ha destacat la directora de Foodservice de NPD a Espanya, Edurne Uranga.





NOUS HÀBITS DE CONSUM

Durant els tres primers mesos d'aquest any, mentre el consum al local va seguir penalitzat per les limitacions d'aforament i altres restriccions, les comandes de menjar a domicili ('delivery') i per emportar ('take away') van aconseguir consolidar-se al hàbit dels espanyols, amb creixements en valor el 54% i de l'11%, respectivament, en comparació del primer trimestre del 2020.





En aquest primer trimestre, les mesures adoptades per les diferents regions van impactar en els hàbits de consum i van canviar algunes tendències observades en 2020.





Si durant l'any passat els sopars van guanyar rellevància en el menú de 'food service' dels espanyols, en el primer trimestre aquestes passen a ser juntament amb els àpats del migdia els moments més perjudicats i que més pes perden en aquests mesos.





Tot i així, segueixen representant gairebé el 25% (sopars) i el 40% (menjars) de la despesa realitzada a 'food service' entre gener i març. Per contra, els esmorzars (11,6%) i els consums entre hores (24%) guanyen importància en els hàbits dels espanyols.





A més, els consumidors van avançar l'hora del sopar per adaptar-se als tocs de queda impostos a les diferents comunitats autònomes: si en el primer trimestre del 2020 el 21,5% dels sopars es feien abans de les 21.00 hores, en els primers mesos d'aquest any el percentatge va pujar fins al 39%.





Segons el perfil de client, el consum en família amb nens va ser el més resilient en els primers mesos d'aquest any, juntament amb el realitzat per adolescents i joves de fins a 24 anys, mentre que va descendir el protagonitzat pel col·lectiu sènior i el d'adults treballadors.





"El consum en la restauració i la resta de canals de 'food service' s'ha consolidat com indulgència i és més planificat: han perdut importància la socialització i l'impuls com motivacions. Entendre aquestes motivacions i adaptar els nostres missatges a l'estat actual del consumidor nacional serà clau per afrontar amb èxit l'inici de la recuperació del sector ", ha explicat la directora de Foodservice de NPD a Espanya.