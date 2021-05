Quines pensions canviaran amb la reforma Escrivá?

El Ministeri de Seguretat Social de José Luis Escrivá espera dur a terme la reforma de les pensions entre 2021 i 2022 amb una bateria de mesures que estan pactant amb els agents socials i el Pacte de Toledo.





José Luis Escrivá (EP)





Una de les mesures més forts de la reforma és la penalització a les jubilacions anticipades. Escrivà espera igualar l'edat real i l'edat efectiva de jubilació ampliant els coeficients reductors de les pesnions voluntària, involuntària, per a mutualistes, persones amb discapacitat o en raó del grup professional.







A partir de l'entrada en vigor de la reforma, els coeficients seran mensuals i afecten la quantia de la pensió en lloc de aplicar-se sobre la base reguladora com es feia abans.





Jubilació forçosa

El Govern espera prohibir les clàusules de jubilació forçosa per a treballadors menors de 68 anys, si bé en els convenis que tinguin vigència es podran mantenir.





Jubilació activa

Escrivà espera aplicar un nou canvi: que per poder optar a una jubilació activa -cobrar una pensió al mateix temps que es treballa per compte propi- la persona hagi de superar el menys en un any l'edat ordinària de jubilació.





Jubilació demorada

Des del Ministeri d'Escrivà pretenen allargar la vida laboral dels treballadors. Per aconseguir-ho, proposaran incentius a la jubilació demorada més enllà de l'edat legal -ara, 66 anys o 65 si s'han treballat 37 anys i tres mesos.

Aquesta mesura hauria d'aprovar a finals de 2021 i començaria a aplicar-se en 2022. Hi ha dues maneres en què es pot materialitzar, que poden combinar-se si el treballador ho demana:





Augment del 4% de la pensió per cada any treballat de més, que s'aplicaria sobre la base reguladora i s'afegiria sobre els anys ja treballats anteriorment.





-Un pagament únic per cada any treballat de més -entre els 4.786,27 i els 12.060,12 euros-, que dependrà de la pensió i de la durada de la vida laboral del ciutadà.





A més, Escrivà espera revisar el procediment de sol·licitud de jubilació anticipada per raons de perillositat o penositat.





Revaloració de les pensions



D'altra banda, les pensions es revaloritzaran segons l'IPC de l'any anterior i, per evitar reduccions en la prestació durant els anys d'inflació negativa, es compensaran les taxes d'aquests anys al llarg dels tres anys següents. No es veuran afectades per les compensacions les pensions mínimes.





Escrivà ha assenyalat que el nou mecanisme, que ve a substituir l'actual índex de revalorització de les pensions --l'IRP, que en anys de desfasament en els comptes deixa la pujada de pensions en un 0,25% - és "una fórmula més senzilla, transparent i comprensible".













El ministre va assegurar també que aquesta fórmula estarà oberta a discussió periòdicament, ja que la proposta de Govern serà que el Pacte de Toledo, sindicats i patronals analitzin cada cinc anys el seu impacte.