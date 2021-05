El Govern ja treballa en el disseny del macrofons de pensions

Els Pressupostos Generals de l'Estat del 2021 contemplen la creació d'un fons de pensions públic sense precedents a Espanya, tot i que des de la seva aprovació algunes persones tenen dubtes sobre aquest aspecte.





José Luis Escrivá (EP)





Però el Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social i la Vicepresidència d'Afers Econòmics ja han començat a treballar en el disseny d'aquesta nova regulació: des de fa unes setmanes s'ha creat un grup de treball format per membres de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions de la Vicepresidència econòmica i representants de Seguretat Social per tirar endavant el plantejament d'Escrivà. Des del Ministeri d'Inclusió i Seguretat Social s'espera posar en funcionament un macrofons de pensions públiques que pugui acollir plans de pensions en funcionament i nous plans que es posin en marxa, a més de tenir comissions de funcionament més baixes que les actuals.





En l'actualitat l'Administració General de l'Estat no pot promoure un fons de plans de pensions, i el Govern ha de proposar un projecte de llei perquè hi hagi un suport jurídic sobre el qual la proposta d'Escrivà es desenvolupi. Les converses fins al moment deixen amb un projecte de gran abast que pugui multiplicar per sis en menys de deu anys els treballadors adscrits a plans d'ocupació, arribant als 13 milions sobre 2030. A més, Escrivà preveu invertir un pressupost d'uns 100.000 milions de euros.





Per la seva banda, des de Brussel·les s'han mostrat molt interessats en el pla espanyol i ja han contactat amb el Ministeri per preguntar per la iniciativa i el seu desenvolupament.





El Govern té encara un llarg camí per recórrer en el qual s'espera comptar amb la col·laboració d'actors privats. Des del sector privat han dit que el Ministeri d'Escrivá ha manifestat el seu interès en què formin part del procés per aconseguir un macrofons públic de pensions, però encara no han concretat la manera per aconseguir-ho.





Des d'Inverco, patronal de gestores de fons i plans de pensions, han dit que ja han començat a treballar en una plataforma tecnològica que canalitzi la demanda de plans de pensions d'empresa que poden sorgir quan el govern posi en marxa el macrofons de pensions públic amb l'objectiu que les entitats puguin oferir els millors plans en aquesta plataforma.





Si bé des del sector privat no acaben d'acceptar una de les propostes de govern: la seva intenció que el fons sigui gestionat per una única entitat. I és que sospiten que això generaria una asimetria en el mercat actual, i prefereixen organitzar el gran fons de pensions públics en trams per garantir més competència en el mercat.





D'altra banda, una gran pregunta que deixa el macrofons és la dels incentius fiscals. Des del sector privat pensen que el pla no arribarà lluny si no s'estimula amb ajudes fiscals més directes a les aportacions de particulars i empreses.