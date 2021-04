Reforma de les pensions: s'actualitzaran amb l'IPC de l'any anterior i es compensaran taxes negatives

Les pensions es revaloritzaran segons l'IPC de l'any anterior i, per evitar reduccions en la prestació durant els anys d'inflació negativa, es compensaran les taxes d'aquests anys al llarg dels tres anys següents. No es veuran afectades per les compensacions les pensions mínimes.





Així ho ha anunciat al Congrés el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, durant la seva compareixença davant la Comissió de seguiment i avaluació dels acords del Pacte de Toledo.





Escrivà ha acudit a aquesta Comissió per donar compte de la futura reforma de pensions i l'estat de les negociacions amb sindicats i patronal per una banda, i amb les autoritats europees de l'altra, ja que la reforma del sistema públic de pensions és una de les compromeses en el marc de l'arribada de fons europeus per afrontar la crisi del Covid-19.





FÓRMULA OBERTA A REVISIÓ CADA CINC ANYS





Escrivà ha assenyalat que el nou mecanisme, que ve a substituir l'actual índex de revalorització de les pensions --el IRP, que en anys de desfasament en els comptes deixa la pujada de pensions en un 0,25% - és "una fórmula més senzilla, transparent i comprensible ".





El ministre ha informat també que aquesta fórmula estarà oberta a discussió periòdicament, ja que la proposta de Govern serà que el Pacte de Toledo, sindicats i patronals analitzin cada cinc anys el seu impacte.





ESPERA TENIR APROVAT AQUEST MATEIX ANY





Al costat d'aquesta i altres reformes que el Govern prepara per al sistema públic de pensions, Escrivà ha exposat un calendari de previsions de per tenir en marxa aquests canvis.





En el cas de la nova fórmula de revaloració, el titular de Seguretat Social espera que estigui en vigor aquest mateix any, dins d'un primer paquet de reformes entre les que es troben noves mesures per acostar l'edat efectiva de jubilació a l'edat legal.