Així funcionarà el "xec" que planteja fer el Govern com a incentiu per a retardar la jubilació

José Luis Escrivá @ep





Agents socials i Govern estan acabant de dissenyar la reforma de les pensions i un dels aspectes que es vol pactar abans d'estiu és com modificar l'esquema d'incentius per als que decideixin allargar la jubilació més enllà dels 66 anys. De moment, el ministeri comandat per José Luis Escrivá ha plantejat la possibilitat d'estendre en un pagament únic, conegut com a 'xec', abans de la retirada els diners corresponents a aquesta millora, segons cada cas.





Segons alguns càlculs en el cas d'una pensió mitjana, de 27.000 euros anuals, el pagament (xec) addicional seria de 13.000 euros per cada any de demora en la jubilació.





De moment, l'incentiu per retardar la jubilació és d'un 4% més sobre la quantia de la pensió per cada any de demora. D'aquesta manera, una pensió mitjana de 27.000 euros anuals augmenta fins 28.080 després d'un any de retard.





Amb el canvi en el xec, amb un únic pagament abans de la jubilació, el Govern vol plantejar un escenari més atractiu per a aquells que vulguin deixar més tard el mercat laboral, i no un prorrateig com s'ha fet fins aquest moment. El xec recollirà aquest 4% de millora multiplicada pel nombre d'anys de suposat cobrament de la jubilació.