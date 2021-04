Les comunitats autònomes intenten despenalitzar la jubilació anticipada amb 40 anys cotitzats

Els parlaments regionals de 15 comunitats autònomes han aprovat ja la proposta de no llei (PNL) per despenalitzar les jubilacions anticipades amb més de 40 anys cotitzats.





José Luis Escrivá (EP)





Des de la plataforma Asjubil40 denuncien que el govern no ha sabut solucionar aquesta injustícia i discriminació, i reclamen a Pedro Sánchez en una carta que es canviï la llei, que molts ajuntaments, comunitats i fins i tot al Congrés dels Diputats i el Senat han decidit canviar mitjançant PNL o mocions.





El 18 de febrer el ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions havia de respondre a un dels mandats del Pacte de Toledo sobre la petició del col·lectiu de jubilats amb més de 40 anys cotitzats, si bé no hi va haver cap diàleg. Així les coses, des d'Asjubil40 demanen eliminar els coeficients reductors per a llargues carreres de cotització per a persones que hagin cotitzat 40 o més anys i que es faci amb caràcter retroactiu.





Des de l'associació recorden que hi ha més de mig milió de persones en aquesta situació, que han vist la seva pensió retallada en grans quantitats malgrat portar 40 anys o més cotitzats.