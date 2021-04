Els jubilats amb més de 40 anys cotitzats reclamen cobrar una pensió digna

UGT ha demanat al ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivà, que no esperi a 2022 i modifiqui i a la legislació per garantir que no es retallarà la pensió a aquells ciutadans amb carreres de cotització de més de 40 anys.





El sindicat ha recordat al ministre que molts pensionistes afectats per aquestes retallades en les seves pensions viuen una situació de "pobresa extrema", pel que no poden esperar més.





El passat 4 de febrer, UGT, la Unió de Jubilats i Pensionistes UJP-UGT, Confedetel i ASJUBI40 van presentar dos escrits dirigits a la presidenta de la Comissió del Pacte de Toledo, Magdalena Valerio, instant-lo a que reclamés al Govern l'estudi sobre els perjudicis que s'ocasionen a les persones que es jubilen anticipadament, el 81% d'elles procedents de l'atur.





Així mateix, van reclamar afegir a les recomanacions del Pacte de Toledo la revisió del concepte de contributivitat de les pensions per a les llargues carreres de cotització, amb l'objectiu d'aconseguir que les carreres de cotització per sobre de 40 anys generin una pensió "digna i sense retallades ".





El Pacte de Toledo va atendre aquestes demandes i va incloure en l'acord la recomanació 12, per la qual s'insta al Govern a donar una solució a aquest problema.





"No obstant això, la resposta del ministre anunciant que es deixava aquest tema per 2022 no només és una galleda d'aigua freda per a un col·lectiu afectat per les retallades injustes en la seva pensió, ja que han estat expulsats del mercat laboral la majoria per superar els 50 i sense opcions, forçats a jubilar-se, sinó que incompleix les obligacions establertes en les recomanacions del Pacte de Toledo ", denuncia UGT.





El sindicat subratlla que, a causa de la reforma laboral de 2012, es van acomiadar a Espanya a cinc milions de persones, la majoria d'ells majors de 55 anys, que van veure interrompuda la seva carrera de cotització i, per tant, minvades les seves pensions, en alguns casos fins a un 40%.





"Són 530.000 treballadors procedents d'ERO i obligats a jubilar-se als 61 anys, amb els consegüents coeficients reductors", denuncia UGT, que recorda que la llei obligava a aquests aturats a jubilar-se anticipadament si percebien el subsidi per desocupació, als 61 anys, amb la retallada "forçós" que suposa anticipar l'edat de jubilació i amb la retallada afegit pels buits de cotització causats per la situació d'atur.





Encara que aquesta llei ja ha estat eliminada, UGT adverteix que ha estat perjudicant durant vuit anys a aquestes persones, pel que reclama despenalitzar i als coeficients reductors de les jubilacions passades i futures per a les jubilacions involuntàries (incloses les involuntàries encobertes procedents d'ERO, acomiadaments col·lectius involuntaris, contractes individuals de prejubilació involuntaris, etc.).