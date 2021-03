Escrivá assegura que "totes les prestacions es paguen" en referència a l'Ingrés Mínim Vital

El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha indicat que més de 210.000 llars a Espanya reben ja l'Ingrés Mínim Vital (més de 550.000 persones) i ha assegurat que "totes les prestacions es paguen".





"Més de 210.000 llars beneficiaris han rebut el IMV, són més de 550.000 persones que el reben i totes les prestacions reconegudes es paguen, no ens consta que no es paguin, és que no pot ser, totes es paguen", ha reiterat el ministre aquest dimarts al Ple del Senat.





Així ha contestat a la pregunta del senador de Compromís Carles Mulet, que ha preguntat a Escrivá el nombre d'Ingressos Mínims Vitals "realment pagats". "No ens importa únicament els IMV reconeguts sinó els realment pagats, perquè la gent no viu de promeses sinó de realitats", ha indicat Mulet.





El senador de Compromís ha dit que el IMV arriba "només a una quarta part" de les persones a les que volien arribar amb aquesta prestació i que "únicament s'ha destinat el 17% dels 3.000 milions d'euros" previstos. "Això és perquè alguna cosa falla", ha afirmat Mulet.





Així mateix, ha criticat que el Ministeri d'Inclusió "va donar cop de porta" a les comunitats autònomes de cara a la gestió de l'IMV, en lloc de "buscar la seva col·laboració", i ha advertit el percentatge del 70% de sol·licituds rebutjades per motiu de renda que , segons ha afegit, no reflecteix la "vulnerabilitat sobrevinguda el 2020 quan va esclatar la crisi sanitària".





José Luis Escrivá s'ha defensat assegurant que a la Comunitat Valenciana, el Govern ha arribat amb l'IMV a 74.000 llars, "gairebé el doble dels beneficiaris de la renda mínima valenciana". En tot cas, ha precisat que no vol "polèmica".





"No es tracta de discutir si un ho fa millor o pitjor sinó que als ciutadans els arribi i puguem reduir la pobresa extrema", ha subratllat el ministre.