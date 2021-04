Escrivá espera eliminar l'acomiadament dels empleats que no vulguin jubilar-se

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions vol fer coincidir l'edat real de jubilació amb la legal, per al que José Luis Escrivà proposa ara derogar la disposició final primera de l'Estatut dels Treballadors, referida a l'acompliment de l'edat ordinària de jubilació.





El text recull que els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin "l'extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l'edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social" amb dues clàusules: que el treballador compleixi els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per tenir dret al cent per cent de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.





A més, l'extinció ha d'estar vinculada "a objectius coherents de política d'ocupació expressats en el conveni col·lectiu, com ara la millora de l'estabilitat en l'ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits, la contractació de nous treballadors, el relleu generacional o qualssevol altres dirigides a afavorir la qualitat de l'ocupació ".









La mesura s'haurà de debatre a la taula de negociació amb els agents socials. Però Escrivà està trobant que els agents socials no volen cedir en la penalització de les prejubilacions, pel que pot trobar resistència en aquest punt també si no fa alguns canvis.







El Ministeri de Seguretat Social espera culminar la reforma de les pensions abans de finalitzar l'any. La reforma inclou un bo o xec de fins a 12.000 euros per als treballadors que endarrereixin l'edat de jubilació, amb el qual Escrivà s'espera que regular així la despesa en pensions, que augmentarà d'un 12% del PIB a un 15,5% en els propers anys per la jubilació de la generació "baby boom".