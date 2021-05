El Govern segueix la "crisi migratòria" a Ceuta per veure com pot cooperar

La consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha afirmat aquest dimarts que veu preocupant la "crisi migratòria" que s'està produint a Ceuta i que estan seguint els fets per veure de quina manera poden cooperar.





Meritxell Budó (EP)





En roda de premsa després del Consell Executiu, ha assegurat que el Govern encara no ha contactat amb el Govern per oferir la seva ajuda, però que seguirà com evoluciona la situació a Ceuta "en les pròximes hores".





"Estem seguint els fets per veure de quina manera podem cooperar per resoldre aquesta realitat que ens hem trobat aquest matí", ha explicat.