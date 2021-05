Espanya destina 30 milions d'Euros per ajudar al Marroc a pagar el desplegament policial contra la immigració

El Govern ha adoptat avui un acord pel qual es concedeix un ajut al Marroc per pagar el desplegament policial en la lluita contra la immigració irregular. L'esmentada ajuda, que no especifica la referència de Consell de Ministres, és de 30 milions d'euros, segons ha afirmat avui el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska.





Militar de l'exèrcit Espanyol al Marroc - Europa Press





Segons la referència de Moncloa, en l'àmbit del Ministeri d'Interior, s'ha aprovat un acord "pel qual s'autoritza la concessió d'un ajut de cooperació policial internacional per a contribuir al finançament del desplegament de les autoritats marroquines en activitats de lluita contra la immigració irregular, el tràfic d'immigrants i el tràfic d'éssers humans ".





L'ajuda s'ha aprovat després que el Marroc hagi deixat passar per la frontera de Ceuta a prop de 7.000 immigrants il·legals, tot i que a primera hora d'aquesta tarda s'havien produït ja unes 4.000 devolucions.





El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, havia afirmat durant la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, que aquesta quantitat estava ja en el Pressupost del seu Ministeri destinada a la lluita conjunta contra la contra la immigració il·legal, les organitzacions criminals i el terrorisme al Sahel.





Marlaska ha explicat que li agradaria donar un dia les xifres de desmantellament d'organitzacions criminals que es dediquen al tràfic de persones i que són desarticulats per la cooperació efectiva amb el Marroc i els països d'origen i trànsit.





Segons ha dit, aquesta cooperació costa uns diners i ha precisat que els 30 milions d'euros formen part dels pressupostats al Ministeri d'Interior per a tal fi.





En aquest sentit, ha explicat que i sta ajuda no és només per a la cooperació amb el Marroc, sinó també per a tots els països d'origen i trànsit amb els quals, ha dit, Espanya té equips conjunts d'investigació. "Tenim policies i guàrdies civils destinats i amb els quals cooperem i ens coordinem en els termes anteriorment indicats", ha reblat el ministre de l'Interior.





En aquest sentit, ha al·legat que "tot això té un pressupost i unes despeses necessaris i precisos i obeeix a això i no obeeix a cap altra circumstància concreta, sinó que és conseqüència palmària de la cooperació i coordinació necessària i precisa, el mateix que esdevé en els diferents programes que vénen desenvolupats en el marc de la UE i no només en la lluita contra la immigració il·legal, sinó contra les organitzacions criminals, contra el terrorisme a la zona de Sahel ".





El ministre ha insistit que Espanya té en aquests països un desplegament important, de manera que aquestes ajudes són conseqüència de la cooperació i coordinació en "projectes objectius, concrets i sòlids per lluitar contra la criminalitat organitzada com contra la immigració il·legal".