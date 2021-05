CaixaBank millora la proposta econòmica per als acomiadats per l'ERO

CaixaBank ha millorat la seva proposta econòmica per als empleats que surtin de l'entitat amb motiu de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) que suposarà l'acomiadament col·lectiu de 7.791 empleats, segons han informat en fonts sindicals i de l'entitat.





El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat de l'entitat, Gonzalo Gortázar (EP)







El banc ha traslladat a la representació laboral una nova proposta sobre el pla de reestructuració de l'entitat, el pla de modificació substancial de condicions laborals i l'acord laboral d'integració per als empleats que provenen de Bankia.





CaixaBank ha millorat part de la seva proposta econòmica, incrementant les indemnitzacions per a les extincions de contracte, amb diverses situacions en funció dels col·lectius establerts per edats.





Per als més grans de 63 anys, proposa el pagament de 20 dies per any treballat, per als majors de 57 ofereix el 50% del salari regulador fins als 63 anys, per a aquells d'entre 55 i 57 proposa un pagament de 4,5 vegades la meitat del seu salari regulat r (2,25 anualitats) i, per la resta, ofereix pagar 30 dies per any treballat, fins a un límit de 20 mensualitats.





Una altra novetat és que CaixaBank ha incrementat el límit màxim d'empleats majors de 52 anys que poden extingir el seu contracte. En un primer moment es va establir en el 50% per preservar l'equilibri generacional i evitar que totes les sortides es concentressin en el mateix tram d'edat, tot i que aquest dimecres s'ha acordat elevar aquest percentatge al 60%.





D'altra banda, el banc ha confirmat la seva intenció de recol·locar 500 persones a empreses filials per reduir a 7.791 empleats els afectats per l'acomiadament col·lectiu, enfront de les 8.291 que va proposar en un primer moment.





CaixaBank detallarà aquesta proposta en les pròximes reunions, però ha comunicat que seran recol·locacions directes, és a dir, mantenint el salari fix i l'antiguitat d'aquestes persones.





Pel que fa a l'homologació laboral de condicions dels empleats procedents de Bankia, la proposta de la direcció de CaixaBank consisteix a pactar la convergència de condicions a partir de l'entrada en vigor de l'acord laboral. Si s'han d'aplicar millores retributives, aquestes es realitzaran de forma progressiva en un termini de cinc anys.





Els sindicats segueixen exigint voluntarietat en el procés, una "línia vermella" per arribar a un acord i, "davant la falta d'avenços en la negociació", han anunciat que es duran a terme concentracions a la gran majoria de la direccions territorials.





Aquest dijous, 20 de maig, els representants dels treballadors han convocat mobilitzacions en 18 províncies per protestar per l'ERO.





La propera reunió negociadora tindrà lloc el dimecres 26 de maig a Barcelona.