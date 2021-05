Uns 400 taxistes reclamen a Barcelona que les VTC compleixin la normativa

Uns 400 taxistes --segons xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona-- s'han reunit aquest dijous a l'avinguda Maria Cristina de la capital catalana per iniciar una marxa lenta amb els seus cotxes fins a plaça Sant Jaume per exigir que els vehicles VTC compleixin la normativa i una aplicació mòbil pública per al sector.





Uns 400 taxistes es manifesten a Barcelona per exigir que les VTC compleixin la normativa (EP)















La marxa lenta ha estat convocada per sis sindicats de sector a Catalunya --Élite Taxi, Stac, ATC, TLU, Anget Taxi i Pak Taxi--, que tenen com a objectiu reunir-se aquest dijous amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.





El portaveu d'Elit Taxi, Tito Álvarez, ha assegurat que la convocatòria serveix per "denunciar un cop més l'incompliment sistemàtic de les VTC de Cabify" de la normativa actual i el que ha descrit com a provocació constant a al sector del taxi.





"Cabify s'està rient de la Guàrdia Urbana, dels Mossos d'Esquadra i de totes les institucions", ha exclamat Álvarez, que ha afegit que el sector no permetrà que, en les seves paraules, es riguin d'ells.





PREUS "PREDATORIS"

A més, ha assegurat que l'empresa fa servir una estratègia "de preus predatoris", cosa que ha dit que acabaran denunciant i ha sostingut que el sector està sent constantment assetjat per multinacionals.





Álvarez s'ha preguntat per què els agents de la Guàrdia Urbana "no saben la normativa de les VTC" i ha assenyalat els responsables polítics com els causants que aquests agents no rebin la formació adequada.





APLICACIÓ MÒBIL PÚBLICA

La segona gran reclamació del sector a la marxa d'aquest dijous és la posada en funcionament d'una aplicació mòbil pública per poder demanar un taxi.





Álvarez ha assegurat que sempre els havien dit que era una quimera però que ara han posat unes dates --febrer de 2022 per iniciar la primera prova-- que són "inassumibles per al sector".