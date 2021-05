Són els periodistes la millor garantia per combatre les 'fake news'?

En aquests dies en què vivim consumits per la informació, les 'fake news' són una massiva arma de manipulació. Com saber si això que llegim és veritat? Com saber que no hi ha algú a qui li convé inventar 'la veritat'? Que li convé que t'ho creguis, que entris en el joc.





Segons les dades de la primera onada de 2021 del Baròmetre UTECA sobre la Percepció Social de la Televisió en Obert', un 68,1% dels espanyols creu que els periodistes són la millor garantia per combatre les 'fake news' i els rumors .





Realitzat en col·laboració amb Barlovento Comunicació i Deloitte, el treball de camp s'ha dut a terme entre el 25 de març i el 8 d'abril de 2021.





Segons aquesta nova investigació, els ciutadans consideren que, davant de les 'fake news', els mitjans tradicionals són els que ofereixen la informació més veraç, de més confiança i contrastada, amb pràcticament un triple empat entre la Ràdio (47,7%), la Televisió en Obert (46,9%) i la Premsa (46,2%). Els segueixen les xarxes socials (7,8%) i les Plataformes d'intercanvi de vídeo (4,6%).







Així mateix, un 96,5% dels espanyols (+ 3,4% sobre març 2020) assegura que les notícies falses són un problema per a la societat, i un 86,6% (+ 3,3% sobre segona onada 2020) assenyala les Xarxes Socials com el canal en el que més s'expandeixen, sent la Ràdio (5,3%) el que menys influència té.





On i com informar-se?





L'enquesta recull que un 77,6% dels espanyols prefereix els mitjans tradicionals a les Xarxes Socials per a informar-se, per comptar amb periodistes que verifiquen, contrasten i analitzen la informació, davant d'un 7,4% que està en desacord.





En aquest sentit, el 89,7% afirma que els mitjans han de recolzar-se en periodistes com a garantia de credibilitat, veracitat i contrast de la informació, mentre que un 1,9% no està d'acord amb aquesta afirmació.





D'aquesta manera, el 73,9% dels espanyols sosté que recorre a la Televisió per la informació diària, seguida de la Premsa (51,7%) i la Ràdio (36,5%), que en aquesta primera onada de 2021 supera les xarxes socials (28,1%). Sobre el medi favorit per informar-se davant esdeveniments extraordinaris, lidera de nou la Televisió, elegida per el 79,1% la Premsa (43,7%) i la Ràdio (32%), també aquesta vegada per davant de les Xarxes Socials ( 27,5%).





A més, l'estudi mostra que els enquestats es decanten per la Televisió en Obert (62,4%) quan volen veure un contingut segur i de confiança, sol o en família. Xarxes socials (11,9%) i Plataformes d'intercanvi de vídeo (7,7%) ocupen les últimes posicions.





Quan busquen una notícia veraç i contrastada, de nou s'imposen la Premsa (52,8%), la Televisió (49,8%) i la Ràdio (34,9%), amb uns percentatges que tripliquen els que opten per les xarxes socials (15,3%), segons es desprèn de la investigació, recollida per Europa Press.





La Televisió (69,9%) ha estat el mitjà de referència per informar-se sobre la COVID-1 9 i també el més fiable (53%), segons els enquestats. Xarxes socials (11,1%) i Plataformes d'intercanvi de vídeo (4,3%) han resultat els menys fiables.





Control de continguts a internet





De nou, la ciutadania, especialment els pares (84,8%), mostra la seva preocupació per la manca de control dels continguts a Internet; i un 85,9% dels pares està conforme amb la necessitat que el control de continguts de la Televisió i la protecció al menor s'estengui a Internet. El 3,3% rebutja aquesta equiparació.





En aquest sentit, el 62% dels espanyols cita la Televisió en Obert com el canal en què més confia perquè els seus fills el consumeixin sols. L'última posició l'ocupen les xarxes socials (1,8%).





També el 87,5% dels enquestats vol que els 'influencers' i 'YouTubers' compleixin la llei en matèria de publicitat i protecció al menor, com fan la resta de mitjans. Un 2,2% dels espanyols està en contra.





En aquest context, el 74,1% desitja que el Govern imposi a les Xarxes Socials i plataformes d'intercanvi de vídeo els mateixos controls i sancions sobre continguts i publicitat que té la Televisió en Obert, davant d'un 9,4% que s'oposa .





El 85% dels enquestats demanda que plataformes d'intercanvi de vídeo i Xarxes Socials incloguin un missatge alertant sobre el risc de dependència i addicció, igual que adverteixen les televisions sobre les edats recomanades. Aquesta demanda és recolzada per totes les franges d'edat. Un 2,9% no està d'acord.





Publicitat als mitjans





La Televisió en obert s'imposa a la resta de canals en atributs com confiança (60,2%), fama (78,9%), record (75,9%), emotivitat (79,8%) i ajuda per decidir les seves compres (54,9%).





Sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030, 7 de cada 10 situa a la Televisió en Obert com el mitjà amb més continguts educatius i un 68,2% considera que és el que més informa i consciència sobre la violència de gènere. Un el 67,6% assenyala a la Televisió com el mitjà on més campanyes de conscienciació i responsabilitat social i ambiental reconeix.





Igualment, un 91% dels enquestats considera la televisió gratuïta un bé d'interès general, a què tots tenen dret, i més de la meitat afirma que la televisió gratuïta cohesiona socialment als espanyols. Per a un 78,5% dels enquestats (+ 11,1% en un any), la Televisió en Obert és el model de TV que més s'implica en la societat en la que emet els seus continguts, mitjançant el pagament d'impostos o inversions. Lluny queden la Televisió de Pagament (11,7%) i les Plataformes d'Intercanvi de Vídeo (9,8%).





El president d'UTECA, Eduardo Olano, ha assenyalat que "les televisions en obert creiem que el nostre compromís amb la societat passa per la inversió en equips qualificats de periodistes que garanteixin una informació veraç i contrastada.





"Per això, és una gran satisfacció que les dades del primer Baròmetre de l'any confirmin que els ciutadans trien majoritàriament per informar a la Televisió en Obert enfront de les Xarxes Socials, gràcies a la nostra aposta pel millor periodisme. És el nostre valor diferencial i la nostra gran aportació per a combatre les 'mentida news', i ho seguirà sent", ha conclòs.