Torra, Mas i Junqueras assistiran a la investidura de Pere Aragonès al Parlament

Els expresidents de la Generalitat Quim Torra i Artur Mas, i l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, assistiran aquest divendres a Parlament per presenciar el ple d'investidura del candidat republicà a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès.





L'expresident de la Generalitat Quim Torra a l'arribar a Parlament per assistir al ple d'investidura del candidat d'ERC Pere Aragonès (EP)











Torra ha arribat abans de començar el ple i està previst que Mas i Junqueras arribin més tard, i seguiran la sessió des d'una sala contigua a l'hemicicle per garantir les mesures sanitàries, ja que el Saló de Sessions està tot ocupat pels diputats, que es distribueixen entre els escons i les llotges que habitualment es reserva per als convidats i les autoritats.





Junqueras, que ha rebut un permís penitenciari per sortir de la presó, arribarà a la Cambra catalana cap a les 10.45 hores i serà rebut per diversos diputats republicans, de manera que podrà presenciar com torna a haver un president de la Generalitat d'ERC 41 anys després .

A l'inici de la segona sessió de ple la presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha donat la benvinguda a Torra ja Junqueras, i ha enviat "un record per a tots els que per causa de l'exili o la presó no hi són però que tindrien tota la legitimitat d'estar ".





En la primera sessió de dijous van acudir a Parlament l'expresident de la Generalitat José Montilla i l'expresident de la Cambra Joan Rigol.