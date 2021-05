A finals de juny ens traurem les mascaretes

L'avanç de la vacunació va implicar que es pugui deixar d'utilitzar la mascareta en poc més d'un mes segons la previsió que el Ministeri de Sanitat ha començat a transmetre a les comunitats autònomes.





Imatge de recurs (EP)





Galícia i Catalunya han plantejat obertament la possibilitat de flexibilitzar la mesura, mentre que Andalusia, Madrid i País Basc critiquen el debat sobre eliminar ia les mesures de seguretat en algunes situacions.





El Ministeri de Sanitat va anticipar en públic que és possible que en les pròximes dates es pugui reconsiderar l'ús de la màscara en certs espais. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va assegurar dilluns passat que resulta "molt probable" que en "no molts dies" es pugui revisar l'obligatorietat de la mesura si es donen 150 casos per cada 100.000 habitants d'incidència acumulada en totes les comunitats, que indica un risc de transmissió mig.





Segons les previsions de l'Agència Estatal de Meteorologia, s'espera la primera onada de calor a primers de juny i és més que probable que, si els contagis segueixen descendint al mateix temps que augmenta el percentatge de vacunats, la mascareta deixi de ser obligatòria a l' aire lliure només unes setmanes després.





Les fonts asseguren que Sanitat calcula que s'haurà arribat al 50% de la població immunitzada en aquest moment, amb al voltant de 20 milions de persones vacunades, el que permetrà avançar cap a una retirada gradual d'algunes mesures de seguretat com la mascareta.





La gran majoria dels majors de 60 anys ja compta amb un alt grau de protecció (el 90% ja té una dosi i gairebé la meitat, les dues), el que ha tingut un efecte immediat en la reducció de la mortalitat (el 95 % dels morts durant la pandèmia tenien més de 60 anys).







El Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC) es mostra favorable a que s'aixequi l'obligació de portar mascaretes en determinades situacions.







L'última recomanació d'aquest organisme de referència de la Unió Europea assenyala que els vacunats de mitjana edat i joves poden prescindir de la mascareta i no guardar la distància social en reunir-se amb persones no vacunades, mentre cap tingui alt risc de desenvolupar una malaltia greu.





Conclou que també pot obviar en trobades entre persones vacunades, incloent adults de més edat, però aconsella que se segueixi usant la protecció en espais públics, sobretot tancats, i en reunions de més grans, independentment de si els individus s'han vacunat o no .