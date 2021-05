Carrizosa retreu a Aragonès el control del Govern sobre TV3

El líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa, ha sostingut que el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, "té ara l'oportunitat de posar el comptador a zero i governar per a tots" els catalans, encara que diu que el dubte.





Carlos Carrizosa (EP)





En la seva intervenció durant la segona sessió de ple d'investidura al Parlament aquest divendres, ha defensat que, a diferència del que va dir aquest dijous el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, a aquest nou Govern sí que "cal donar-li 100 dies, per veure si es posen en marxa i si fan alguna cosa realment diferent ".





"No tenim cap tipus d'esperança però anem a veure què fan vostès parcel·la per parcel·la, ara que entra gent nova. On sí que no podem donar-li ni un sol dia és en les qüestions que es surtin de la seva competència, com és separar-se d'Espanya amb la independència i promoure un embat contra l'Estat ", ha afegit.





Per Carrizosa, Aragonès ha de triar si vol passar a la història com el president de tots els catalans, tot i que creu que acabarà sent "un polític que va tornar a no respectar la pluralitat de Catalunya, va empobrir encara més a la societat i va dividir més als catalans ".





El líder taronja també ha retret a Aragonès que digués a la sessió d'aquest dijous que el referèndum a Catalunya és la seva obsessió, i li ha demanat que "posi els peus a terra, perquè la preferència de la gent no és la independència, la amnistia o l'autodeterminació, sinó l'ocupació, els serveis socials i la recuperació econòmica ".





TV3

Carrizosa ha urgit a Aragonès a fer un pas al front i prometre com a president de la Generalitat que farà un canvi a TV3 durant la seva legislatura, perquè "monopolitza el discurs ideològic i margina els periodistes no nacionalistes", i creu que hauria de tenir més neutralitat i transparència.





"Podria vostè garantir-nos que TV3 deixarà de convertir-se en l'eina del separatisme durant el que duri aquesta legislatura? O ja s'han estat barallant per un dels caramelets més grans, per veure qui es repartia TV3 i qui Catalunya Ràdio?", ha tancat.