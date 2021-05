Illa assegura lleialtat a Aragonès: "Compte amb que no li fallin abans suports propera"

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha insistit oferir lleialtat i suport a la Generalitat del republicà Pere Aragonès, en àmbits com el coronavirus: "Tindrà tota la lleialtat del nostre grup i tota l'exigència perquè exerceixi com a president de Catalunya . Compte amb que no li fallin abans suports propera".





Salvador Illa al Parlament (EP)





En el seu torn de rèplica a Aragonès al ple d'investidura, ha dit que hi ha senyals d'un clima de desconfiança al Govern que ERC i Junts volen articular: "Ja porten massa legislatures escurçades. Vull una legislatura de quatre anys. Però hi ha molts indicis que no apunten en aquesta direcció".





Ha acusat Aragonès de defensar un plantejament divisiu, perquè persegueix la independència: "Hi ha molta gent a Catalunya que no la volem, i també som catalans. Vostè a partir de demà ens representarà, i també s'ha d'adreçar a aquests catalans", i ha cridat a promoure el diàleg dins de Catalunya.





Després que Aragonès l'hagi acusat de fer plantejaments propis del nacionalisme espanyol, ha replicat: "No sóc nacionalista, ni català ni espanyol. No m'agraden les etiquetes però, si m'ha de posar alguna, pose-me'n la de 'tarradellista', que uneix al seu partit i als el meu ", en referència a l'expresident de la Generalitat Josep Tarradellas.





Illa ha ofert el seu suport també davant conflictes de competència, i ha demanat buscar col·laboracions per a assumptes com els fons europeus en figures com la de l'alt representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell: "És el càrrec més important que té un espanyol i un català en aquest moment "i estaria disposat a ajudar, segons Illa.