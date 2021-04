El PSC planeja un govern a l'ombra per fer front a les forces independentistes

Mentre les forces independentistes (Junts i ERC) debaten un possible pacte de govern per a la Generalitat, el PSC avança paral·lelament i dissenya un pla B per crear un govern on Salvador Illa seria investit president. El partit socialista vol evitar com sigui la repetició de les eleccions i creu que la mala relació entre els partits sobiranistes provoca que el seu candidat tingui encara possibilitats de liderar el "Govern".





El PSC pretén formar un govern que treballi de "forma alternativa" als partits independentistes. El grup socialista afirma que la situació d'emergència que viu Catalunya no pot esperar a la formació de govern, per això volen proposar una alternativa a la lluita d'egos de Junts i ERC.





L'objectiu principal del "govern a l'ombra de el PSC" seria la gestió de la pandèmia i la recuperació econòmica de Catalunya. D'aquesta manera, el partit socialista deixaria en segon pla el "Procés", la pedra a les sabates en les negociacions entre Junts i ERC.





Malgrat que encara no s'han confirmat noms de l'hipotètic govern socialista, Salvador Illa ha confirmat que lawww intenció de tot el seu equip és entaular converses amb els sectors més afectats per la crisi de la Covid-19.





La inacció de Laura Borràs

Després dels dos debats d'investidura fallits, el Parlament té dos mesos per elegir el nou president de la Generalitat. Borràs vol seguir mantenint la seva aposta per Pere Aragonès. Però la intenció de PSC és que Salvador Illa sigui president de la Generalitat.





Que Salvador Illa sigui proposat candidat per a ostentar la presidència de la Generalitat no serà fàcil, ja que la Mesa del Parlament és de majoria sobiranista. En el cas que Borràs seguís impedint la candidatura a la Generalitat de Salvador Illa, el partit socialista podria denunciar el veto davant el Tribunal Constitucional. Ja que Borràs va proposar com a possible president a Pere Aragonés amb els mateixos suports que té el candidat socialista. Per això, el partit socialista assegura que el seu candidat hauria de ser proposat a president de la Generalitat també en igualtat de condicions.





No seria la primera vegada que el PSC proposa un govern alternatiu a l'sobiranisme. El 1999, Pasqual Maragall (PSC) va formar govern després de guanyar les eleccions a Jordi Pujol en vots però perdre-les en escons.





El "govern a l'ombra de el PSC"

El Govern que planteja el PSC estaria format exclusivament per diputats socialistes que assumirien totes les "conselleries" de la Generalitat.





Tot i que, durant la campanya, el candidat socialista va anunciar alguns dels noms que tenia pensats per exercir responsabilitats si arribava a la Generalitat -com el de Maurici Lucena per a la vicepresidència econòmica o el de la doctora Olga Pané per Salut-, fonts de el partit subratllen que seria "difícil implicar en aquest projecte a gent que té la seva vida a l'marge de Parlament. Encara no hem entrat en noms ", asseguren.