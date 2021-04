El PSC vol dividir a el bloc independentista a la Mesa del Parlament

Les negociacions per constituir la mesa del Parlament segueixen avançant després de la pausa de Setmana Santa. La destitució de Jaume Alonso Cuevillas (Junts) a la Secretaria de la Mesa ha obert una nova incògnita per saber qui ocuparà la seva posició.





Junts ha proposat a Aurora Madaula per al relleu, però ERC no ha confirmat el suport a aquesta candidatura. El partit socialista veu en aquesta destitució la possibilitat de tenir un altre membre no independentista a la mesa del Parlament. Dimarts passat, la portaveu de PSC-Units al Parlament, Alícia Romero, va defensar que un diputat no independentista substitueixi Jaume Alonso Cuevillas (Junts) a la Secretaria segona de la Mesa de la Cambra, i va avançar que el seu grup parlamentari valoraria la possibilitat de donar suport a el diputat dels comuns Lucas Ferro.





Romero ha assegurat que els comuns no els han traslladat formalment la proposta, i ha assenyalat que la Mesa està ara "desequilibrada, amb cinc membres independentistes disposats a desobeir constantment ia no fer complir el Reglament". El PSC pretén triar a una tercera persona no independentista per assegurar el compliment el "Reglament i la llei" .





El suport al diputat dels Comuns per part de el grup socialista, podria comportar com a contrapartida el suport dels Comuns a la investidura de Salvador Illa. Aquesta mateixa setmana els dos grups reprendran les negociacions per dissenyar un possible pacte d'investidura.





El PSC ha assegurat que el guanyador de les eleccions és Salvador Illa i per això insta als Comuns a sortir de la seva "zona de confort" per buscar una macroalianá de les esquerres al Parlament.





Una investidura plena d'incògnites

D'altra banda el pacte entre Junts i ERC no acaba de materialitzar-se. L'encaix de la CUP al Govern i el repartiment d'àrees entre les formacions polítiques són els dos principals eixos de negociació. De moment, les negociacions entre Junts i ERC segueixen encallades. Aquesta setmana estan previstes diverses reunions entre les dues formacions per acabar de perfilar un possible pacte de govern per investir Pere Aragonès president.





Davant d'aquest possible pacte, el PSC ja ha comunicat que no votarà a favor ni s'abstendrà per investir Aragonès president. L'objectiu principal de la formació socialista és aconseguir els suports suficients per investir a Salvador Illa president.









La "purga" de Borràs al Parlament

Davant aquest escenari de negociacions, Borràs està aprofitant la situació per fer canvis a la mesa del Parlament. Després de la destitució de Cuevillas, la presidenta de Parlament ha iniciat moviments per destituir i canviar diverses figures polítiques no tan afins a la seva línia d'actuació política.





Borràs està plantejant-se destituir altres que càrrecs que podrien bloquejar la "estratègia de confrontació intel·ligent amb l'Estat". La nova diana de Borràs ha estat Xavier Muro, ex-secretari general de Parlament destituït el dimarts passat. La figura de Muro havia estat constantment qüestionada, ja que en el 2017 també es va plantejar la seva destitució després oposar-se a la DUI. La Secretaria General de Parlament és un càrrec de confiança per a la presidenta de Parlament i per això Borràs vol envoltar-se d'un equip "fidel". També la marxa Joan Ridao lletrat major de Parlament.









La destitució de Cuevillas i Muro, són l'inici d'un seguit de canvis impulsats per Borràs. A





L'estratègia divisioria de el PSC pot donar els seus fruits, ja que, pretén pescar en aigües revoltoses. De fet aquest cap de setmana la part negociadora de la CUP, Eulàlia Reguant, afirmava en una entrevista que les relacions entre Junts i ERC són pitjors que en l'anterior legislatura.





Seguirem informant ...