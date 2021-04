Els comuns proposaran Lucas Ferro per substituir Cuevillas a la Taula del Parlament

Els comuns proposaran el diputat de la formació al Parlament Lucas Ferro per substituir Jaume Alonso Cuevillas (Junts) com a secretari segon de la Mesa de la cambra catalana, han informat

Aquesta proposta arriba després que aquest mateix dilluns la presidenta del Parlament, Laura Borràs, hagi proposat la diputada de Junts Aurora Madaula per ocupar el lloc de Cuevillas en l'òrgan rector de la cambra.





Les fonts dels comuns citades veuen el relleu de Cuevillas com "una esmena a la via del diàleg i una mostra que l'aposta de Junts és la de la confrontació des del primer minut, una estratègia que xoca amb la que defensa ERC".





Els de Jéssica Albiach consideren que ERC "ja s'ha equivocat una vegada a la Mesa per haver donat tant espai a Junts" i veuen en aquest eventual relleu una segona oportunitat per esmenar l'error. "Aquesta fulminació és una constatació que el que vol Junts és una confrontació que ERC i la CUP no defensen", han afirmat aquestes fonts.





Els comuns proposen Ferro davant la previsió que sigui la diputada de Junts, Aurora Madaula, qui rellevi Cuevillas, atès que ha estat una proposta de Borràs que han ratificat el secretari general del partit, Jordi Sànchez, i el president, Carles Puigdemont.





La Mesa del Parlament es compon per dos membres de Junts, dos d'ERC, dos del PSC i un de la CUP, motiu pel qual l'entrada de Ferro en l'òrgan suposaria que els partits independentistes passessin de cinc a quatre membres, tot i que mantindrien la majoria.





En el ple de constitució del Parlament, els comuns ja van votar Ferro per formar part de la Mesa però no va aconseguir els suports suficients perquè els tres partits independentistes van coordinar els seus vots i la formació morada es va quedar fora de l'òrgan.