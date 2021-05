Valentín Pich: "les contribucions a la Seguretat Social representen un impost a la feina"

El president del Consell General d'Economistes d'Espanya, Valentín Pich, creu que Espanya té "un problema amb l'impost a la feina". Segons la seva opinió, "les cotitzacions a la Seguretat Social suposen un handicap en un país amb unes taxes d'atur tan elevades". Tot i això, el president dels economistes ha reconegut que "introduir canvis pel que fa a les cotitzacions socials és una cosa molt complexa ja que caldria encaixar necessàriament dins una reforma de tot el sistema tributari".





Pich, que ha fet aquestes consideracions en el marc d'un debat organitzat per la Càtedra Jean Monnet sobre Integració fiscal a la UE de la Universitat Abat Oliba CEU, pensa que el moment d'haver arreglat aquest assumpte va ser "quan es va implantar l'IVA".





Pich ha observat que, pel que fa a l'Impost sobre Societats, la recaptació en relació al PIB se situa lleugerament per sobre d'Alemanya. També ha volgut remarcar la diferència entre pressió i esforç fiscal i la idea que "qui tributa no són els PIB sinó les bases imposables de les persones".





Davant les perguntes sobre una reforma tributària, ha afirmat que "la possibilitat d'actuar és molt difícil", ja que pel que fa a les grans figures impositives hi ha poc marge per a grans novetats. Segons la seva opinió, sí que podria haver-hi un camí que recórrer en el camp de la imposició mediambiental. Segons ha expressat, el tema mediambiental ha d'enfocar-se també com un "factor de competitivitat" i amb l'ànim d'"afavorir a determinada indústria". Ara bé, "el que no pot passar és posar impostos sobre impostos". En aquest sentit, ha reclamat claredat: "un impost mediambiental hauria de ser potent. L a gent hauria de saber que si fa determinades coses el pagarà, però no que l'impost aparegui en un rebut barrejat amb altres coses ".

En un debat convocat per parlar sobre integració fiscal europea, el secretari general adjunt i director de Departament d'Economia de Foment de l'Ocupació, Salvador Guillermo, ha posat de manifest les dificultats que existeixen per harmonitzar la tributació directa. "És impossible un procés d'harmonització en imposició directa". Això és així perquè als països europeus "gairebé no els queda ja sobirania en política econòmica" i és improbable que accedeixin a cedir competències sobre els impostos directes.





Guillem ha fet aquestes valoracions un dia després d'haver-se publicat la Comunicació de la Comissió al Parlament i el Consell sobre la fiscalitat de les empreses de segle XXI. Com s'ha dit, les poques novetats que són esperables se centraran en l'elusió de bases imposables i també en aspectes com "la informació entre estats, la transparència de les empreses, la localització de les digitals i la valoració i ubicació dels intangibles" , ha enumerat.





També ha dedicat una valoració sobre la imposició mediambiental, per lamentar que moltes figures que porten aquest apel·latiu realment no tenen una connexió material amb la finalitat mediambiental. Ha posat com a exemple el cànon de l'aigua de Catalunya, en el qual, "facis el que facis, pagues, com a mínim, com si haguessis consumit dotze metres cúbics". És a dir, no és un impost dissenyat per desincentivar el consum sinó amb una fi recaptatori. "De vegades, es busca un tint mediambiental, quan el que realment hi ha darrere de l'impost és una màquina registradora".





El debat ha estat moderat pel director de la Càtedra Jean Monnet sobre Integració fiscal a la UE de la Universitat Abat Oliba CEU, Juan Corona.