Una nova forma de transmissió de la Covid dóna pistes sobre com combatre el virus

El virus de la Covid-19 es transmet també per cèl·lules de sistema immune, el que permet inhibir o contrarestar la infecció usant unes molècules determinades, segons una troballa realitzat per investigadors italians, francesos i espanyols i publicat per la revista cietífica Plos Pathogens.





Façana de l'Hospital 12 d'Octubre - Arxiu -Europa Press





Segons han informat des del Laboratori de Virologia i VIH de l'Institut d'Investigació de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid, els investigadors han comprovat que el virus responsable de

la Covid-19 pot utilitzar cèl·lules immunes de l'organisme per tenir més possibilitat d'infectar altres cèl·lules. A partir d'aquest coneixement, es pot inhibir o contrarestar la infecció usant unes deteminades molècules, conegudes com Glico-mimètiques.





El descobriment d'aquest nou mecanisme posa de manifest que el virus té a la seva disposició un conjunt de claus per entrar a la cèl·lula, permetre la infecció i afavorir la seva multiplicació.

Els investigadors han detallat que les cèl·lules tenen receptors en la seva superfície que poden ser usats pels virus per adherir-se a elles i també una espècie de pany per entrar, i que per aconseguir-ho, els virus compten amb un arsenal de proteïnes que els permeten travessar la frontera cel·lular.



Al Covid-19, una proteïna (la "spike") que està present en la superfície, permet que el virus entri a les cèl·lules humanes quan interactua amb un rec eptor (anomenat ACE2) que està present de forma habitual en les cèl·lules infectades .

Els científics de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid han descobert que aquesta proteïna interactua més amb altres receptors diferents, i entre ells que pot establir una relació amb la família de les "lectines" que es troben en les cèl·lules immunitàries.

Aquesta interacció suposa que aquestes cèl·lules reconeguin a la proteïna "spike" gràcies als sucres que té en la seva superfície i, en reconèixer-los "els obren les seves portes, col·laborant en la infecció i en la resposta immunitària dels pacients", segons ha explicat el doctor Rafael Delgado, cap de secció de Microbiologia de l'Hospital Universitari 12 d'Octubre, responsable del Laboratori de Virologia i VIH i professor de la Universitat Complutense.

A més, aquestes "lectines" podrien tenir també una participació important en la resposta inflamatòria pulmonar que tenen alguns pacients i que pot arribar a ser molt greu, ha destacat l'hospital.

Al costat de la descoberta del nou mecanisme de transmissió, els investigadors han trobat la forma de combatre-ho, utilitzant unes molècules capaces de disfressar-se i d'imitar l'aparença dels sucres que té el virus en la seva superfície i així ho confonen i enganyen.



Els resultats van ser anunciats fa ja diversos mesos de forma preliminar però utilitzant "pseudovirus" i ara les conclusions s'han confirmat utilitzant el virus SARS-CoV-2 autèntic en interacció amb cèl·lules respiratòries humanes.