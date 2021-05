Experts critiquen l'estudi CombivacS per combinar AstraZeneca i Pfizer

Després de la suspensió de la vacuna d'AstraZeneca per als menors de 60 anys, des de Sanitat es van plantejar què fer amb aquells que ja havien rebut la primera dosi. Per això l'Institut de Salut Carlos III va realitzar l'estudi CombivacS: per provar si era segur combinar una primera injecció amb AstraZeneca amb una segona amb el fàrmac de Pfizer.















Fa només uns dies Sanitat va decidir inocular una segona dosi de Pfizer a tot el personal essencial que estava vacunat amb AstraZeneca perquè els resultats d'aquest estudi eren positius. Aquests, en cas de voler rebre la segona dosi de la vacuna suspesa, hauran de signar un consentiment. Sanitat veu millor combinar vacunes perquè tot i que sembla que els efectes adversos lleus es produeixen més seguit al barrejar els dos vials, no hi ha evidències que tingui conseqüències greus.







Però precisament això és el que han criticat diversos experts en les xarxes socials: que no hi ha evidències. El epidemiòleg Xavier Abad ha dit a Twitter que "el camí a la simplicitat ens pot fer molt savis; complicar-ho tot, embrutar-ho tot no només està a l'abast d'incompetents, i això que hi ha molts; l'estudi de l'ISCIII i el Govern per intentar validar la pífia de la segona dosi de Pfizer serà recordat durant molt de temps ".





Però no és l'únic que s'ha mostrat en contra de la decisió de Sanitat. Oriol Mitjà, epidemiòleg de l'Hospital Can Ruti, pensa que aquest estudi "no respon a la qüestió sobre efectes adversos greus de la combinació". En concret, ha dit: "És molt segur posar la segona dosi d'AstraZeneca a persones que no han tingut trombes amb la primera, segons dades en vuit milions de britànics. Sobre la combinació d'AstraZeneca i Pfizer es desconeix si hi pot haver efectes adversos greus. Les dades de combinació a curt termini no són encoratjadores, incrementen el risc del 10% al 40% de febre i dolors".





Maria Lozano, metge resident de Medicina Intensiva també ha mostrat el seu rebuig: Que

@sanidadgob pretengui imposar una pauta de vacunació basant-se en un estudi de 600 persones, amb limitacions metodològiques, sense grup comparatiu, en fase II enfront d'un estudi en Fase ja IV (Astra) amb + de 40.000 pacients i avalat per la @EMA_News em sembla vergonyós".