Aena i la Generalitat s'enfronten per l'ampliació de l'aeroport del Prat

Ampliar la tercera pista del Prat és una cosa que per a Maurici Lucena és l'única possibilitat de convertir l'aeroport del Prat en un autèntic hub de connectivitat.











@EP





Per materialitzar Aena necessita l'aprovació de la Generalitat i el seu compromís de lluitar davant Brussel·les les noves obres, que afectaran la xarxa d'especial protecció ecològica Natura 2000. I l'enfrontament frontal està en el seu màxim apogeu.





Els empresaris Catalunya han començat a mobilitzar-se i compartir el missatge que Aena necessita mantenir el seu pla d'inversions en un avís a al Departament de Territori i al seu màxim dirigent, Damià Calvet. Han alçat la veu des de la Cambra de Comerç de Barcelona fins Foment del Treball. Tot i que la pressió anirà a més atès que una trentena d'entitats com el Barcelona Tech City, la Mobile World Capital (MWCapital) o Esade, preparen nous actes de reivindicació per a aquest mes de juliol davant de la posició de la Generalitat.





Lucena s'ha reunit durant els últims mesos amb diferents integrants de la societat civil perquè pressionin al costat d'ell per tal d'aconseguir l'ampliació de la tercera pista de l'aeroport.





Els desitjos d'Aena xoquen realment contra un espai natural protegit de Delta, la possible ampliació de la tercera pista estan dins del que s'anomena xarxa Natura 2000, un enclavament que té el segell de conservació de la UE i seria Brussel·les qui tindria l'última decisió sobre aquest espai ubicat al territori de la comarca del Baix Llobregat.





Els arguments en favor d'aquesta reforma bàsicament són tres. El primer d'ells és que ampliar la pista del Prat no suposa necessàriament contaminar més, ja que els avions emetran menys CO2 amb el pas dels anys (Airbus ja treballa en un prototip d'hidrogen verd). El segon és la seva oferta de compensació que seria construir més espais verds per rescabalar la pèrdua de biodiversitat que comportaria ampliar l'aeroport. El tercer és que Europa pot cedir, com ja va fer amb la reforma de l'aeroport de Rotterdam.





LA GENERALITAT I ELS AJUNTAMENTS IMPLICATS S'OPOSEN





Amb el pacte de Govern amb prou feines digerit, el conseller de Territori, Damià Calvet, es despatxava a gust en un article d'opinió. "Exigim que Aena, més enllà de declaracions i presentacions, exposi el seu plantejament en una sola taula", per a més tard afegir que el conjunt d'administracions, des del Ministeri de Transició Ecològica fins als ajuntaments implicats, serien els encarregades d'avaluar i fer públiques "les seves consideracions respecte a la bondat del plantejament".





A més en el mateix Govern mai ha existit una postura uniforme sobre el plantejament d'Aena, més aviat al contrari. El conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, el signe polític és diferent a el de Calvet, ha manifestat en el passat que està d'acord amb la proposta del gestor aeroportuari. Considera que l'extensió de la pista és fonamental per fer del Prat un gran punt de connectivitat que competeixi amb la resta de grans aeroports i, sobretot, amb el de Madrid. Estendre la pista cap al mar, en la seva opinió, permetria l'arribada de més avions i, a més, d'avions de grans dimensions, que són els que cobreixen les rutes intercontinentals.





El factor mediambiental ja l'han posat sobre la taula en el passat altres ajuntaments també implicats en el conflicte. Els de Castelldefels, Gavà, Sant Boi i el Prat van signar el 2020 una declaració institucional en defensa de el patrimoni natural de Delta.





I el debat seguirà viu en els propers mesos.