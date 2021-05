Puigdemont marca la ruta de l'independentisme abans de la presa de possessió de Pere Aragonès

Carles Puigdemont no ha esperat a la presa de possessió de Pere Aragonès a l'capdavant de la Generalitat, que se celebra aquesta tarda, per publicar un comunicat en què adverteix que: "L'independentisme no pot limitar la seva estratègia només a una negociació amb el estat espanyol, que probablement no garantirà el dret a l'autodeterminació de Catalunya ".









En un comunicat publicat aquest dilluns, Puigdemont assegura que "el moviment ha de preparar també de manera rigorosa i metòdica les condicions necessàries per respondre amb èxit a la confrontació en la qual l'Estat probablement ens conduirà si volem culminar el procés de constitució de la República Catalana independent ".







L'expresident també afirma que "el Consell vol consolidar amb més força que mai el seu compromís amb la seva missió fundacional: fer valer el mandat sorgit del referèndum d'l'1-O i la Declaració d'Independència feta per la majoria Parlament el 27-O com base a partir de la qual va culminar el procés d'independència de Catalunya ". Perquè per Puigdemont "l'1-O suposa un" mandat democràtic ".





L'expresident dóna per fet que aquest objectiu se situa per sobre del que s'ha pactat entre Jordi Sànchez i Pere Aragonès per conformar el Govern de la Generalitat. Així en la missiva exposa que "el Consell es reafirma en aquesta missió i en aquesta visió estratègica més enllà de les conjuntures que es puguin produir en el marc institucional autonòmic".