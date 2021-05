Sis anys i mig per dos violacions i per agredir l'home que va intentar impedir-les

Un home ha acceptat una condemna de sis anys i mig per dos delictes de violació a Barcelona, un d'ells en grau de temptativa, i tres delictes de lesions: a les dues noies i un home que va acudir a l'escoltar els crits d'una d'elles demanant ajuda.





Façana de l'Audiència de Barcelona - Europa Press







La sentència, consultada per Europa Press, explica que la matinada de l'1 de novembre de 2019, durant la celebració de Halloween, va seguir i va abordar a una de les noies, de 21 anys, la va tirar a terra i la va colpejar intentant violar-la, i es va ser davant els crits de la jove.





Pocs minuts després, l'home, de 32 anys, va seguir a una noia de 23 anys que tornava d'una festa de Halloween i la va abordar quan entrava al seu portal per violar-la.





La noia va cridar demanant ajuda i un home es va acostar cridant intentant ajudar-la i, quan va arribar a l'acusat, aquest li va colpejar repetidament, segons explica la sentència de el punt 5 de l'Audiència de Barcelona.





Per aquests fets, l'acusat ha acceptat sis anys i mig de presó, una multa de 600 euros i indemnitzar a cada noia amb 15.000 euros per danys morals, i amb altres 1.200 a l'home per lesions.