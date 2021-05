El Suprem es pronuncia en contra dels indults als presos del 'Procés'

Tribunal Suprem @ep





El Tribunal Suprem ha informat en contra de la concessió de qualsevol forma d'indult -total o parcial- als 12 condemnats per delictes de sedició, malversació de cabals públics i de desobediència al no apreciar raons de justícia, equitat i utilitat pública que justificarien la concessió de la mesura de gràcia.

MÉS INFORMACIÓ El PSOE es planta: no hi haurà referèndum ni amnistia a Catalunya





Els magistrats consideren que no s'ha vulnerat el principi de proporcionalitat de les penes a què van ser condemnats, que no hi ha prova o indici de penediment per part d'ells.





Afegeix que els arguments en què es basen les diverses peticions d'indults realitzades per tercers desenfoquen el sentit l'indult perquè dibuixen una responsabilitat penal col·lectiva i, a més, pretenen que el govern corregeixi la sentència dictada pel Tribunal Suprem.