El PSOE es planta: no hi haurà referèndum ni amnistia a Catalunya

El PSOE, per boca del seu diputat José Zaragoza, ha volgut deixar clar aquest dimarts a Unides Podem i als partits independentistes catalans en el Ple de Congrés que no hi haurà independència, ni referèndum, ni amnistia a Cataluya.





Amb aquestes paraules, els socialistes han confirmat el seu rebuig a la moció que la CUP ha acordat amb Unides Podem perquè el Congrés avali que a la taula de diàleg entre els governs central i català es pot parlar d'el referèndum d'autodeterminació i de l'amnistia com "propostes de solució" a el "conflicte" polític existent.





José Zaragoza @ep







La proposta, que es votarà en la sessió plenària de dijous, comptarà també amb el vot contrari de PP, Vox i Ciutadans, segons han avançat en el debat d'aquest dimarts els seus diferents representants, de manera que el text no prosperarà.





Així ho ha confirmat ja el diputat de la CUP, Albert Botrán, que ha qüestionat que "la gran coalició de nacionalisme espanyol", des Vox fins al PSOE, vagin a donar "cop de porta" una vegada més a el dret d'autodeterminació i a l'amnistia, malgrat que el 52% dels catalans va votar en les passades eleccions catalanes a formacions que sí que defensen les dues mesures com a solució a la crisi política catalana.





Arguments similars han esgrimit no només el president de Unides Podem, Jaume Asens, sinó també els representants d'ERC, Junts i el PDeCAT, qui en el seu cas han coincidit a assenyalar que si l'Estat vol acabar amb la via "repressiva" a Catalunya " l'única solució "és l'amnistia dels presos implicats en el referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017 i" els més de 3.200 represaliats ", i seure a negociar un referèndum pactat per a Catalunya. Mesures que també comparteixen el PNB o Bildu.





"NO HEM ARRIBAT FINS AQUÍ PER QUE ENS PERDONEN"





"No hem arribat fins aquí perquè el gran premi sigui que vostès ens perdonin", ha sentenciat la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, rebutjant així, a l'igual que els seus col·legues d'ERC i Junts, que l'indult als presos del Procés sigui la solució al "conflicte".





Tots ells, a l'igual que Unides Podem, el PNB i Bildu, també han criticat, per considerar "una anomalia democràtica", que els representants de PSOE, PP i Vox a la Mesa de Congrés hagin rebutjat un dels dos punts de la moció original de la CUP, que buscava que el Ple es pronunciés a favor de l'admissió a tràmit de la Llei d'Amnistia registrada pels independentistes catalans i el debat ja va bloquejar l'òrgan de govern de la Cambra per inconstitucional.





Amb tot, el diputat de PSC José Zaragoza ha recalcat als partits independentistes ja Unides Podem que a Catalunya no hi haurà ni independència, ni referèndum, ni amnistia, després de la qual cosa ha carregat les tintes contra la CUP, a què ha retret que vegin el estat de Dret com un "problema", i no com una "solució", ia la qual ha acusat depresentar-se com un partit antisistema i, no obstant això, hagin posat els seus vots a favor que un destacat conseller de l'Ibex sigui conseller d'Economia .





L'CUP ÉS UN "ENGANY"





"Vostès són un engany. Només serveixen per donar lliçons de moralina però després deixen que els diners l'hi porti la dreta catalana. Són el segur de res canviï a Catalunya", ha manifestat José Zaragoza, per concloure que, malgrat tot, la seva partit continuarà insistint en trobar solucions "per construir els ponts trencats" en aquesta comunitat.





Més gruixudes han estat les exposicions dels representants de PP, Vox i Ciutadans. Per part dels populars, José Antonio Bermúdez de Castro ha advertit als independentistes catalans que, malgrat les seves "amenaces", "fracassaran" en el seu intent d'independitzar d'Espanya perquè "la confrontació i la il·legalitat són camins que xoquen contra un mur, el de la legalitat ".





Però també s'ha dirigit al PSOE per criticar que siguin "els últims" en assabentar-se que els seus socis volen trencar "per les braves" amb la sobirania nacional en una taula de diàleg que no és més que "un menyspreu per als constitucionalistes". "Són vostès els que s'han allunyat del constitucionalisme i han triat aquests socis per tal de mantenir-se en el poder", ha censurat Bermúdez de Castro, abans de demanar als socialistes que no generin amb aquesta taula expectatives "que no podran complir ".





I UN PARTIT "VIOLENT", AFEGEIX VOX





De la seva banda, Juan Carlos Segura, de Vox, ha qüestionat que la CUP, a qual referit com un partit "violent", vulgui activar una taula i un diàleg amb el Govern. "Amb delinqüents no es negocia", ha asseverat Segura, per afegir que "la sobirania nacional no és negociable".





Des de Ciutadans, José María Espejo ha lamentat que el Congrés torni a debatre sobre "la marmota del Procés" mentre que Catalunya "s'enfonsa literalment", i ha criticat el PSOE per pretendre ara "reescriure" la història estudiant la possibilitat d'indultar als presos de l'1-O, "no per convicció sinó per la seva supervivència en Moncloa".