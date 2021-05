Barcelona comptarà a partir del juliol amb una nova Llançadora Connecta Ocupació

Llançadores Connecta Ocupació és un programa gratuït d'orientació laboral per ajudar i guiar a persones en situació d'atur a reactivar la seva recerca de feina amb noves tècniques i eines, reforçant competències transversals i digitals.











Orientació laboral - Arxiu - Europa Press





Els seus participants assistiran a sessions virtuals i presencials i comptaran amb el suport i assessorament de tècnics especialitzats per aprendre a realitzar un itinerari integral de recerca de feina, actualització de currículum, simulació d'entrevistes de treball i contacte amb empreses.





Fundació Santa Maria la Real i Fundació Telefónica posen en marxa al juliol 16 noves Llançadores Connecta Ocupació a 16 ciutats de 7 comunitats autònomes, entre les quals figura Barcelona. Per a això, es compta amb el co-finançament de Fons Social Europeu a través del programa operatiu poises; i la col·laboració de Barcelona Activa.







Perfil de les persones destinatàries





La Llançadora Connecta Ocupació de Barcelona començarà a funcionar a mitjans de juliol i estarà operativa fins a mitjans de desembre, oferint de manera gratuïta orientació laboral, acompanyament i assessorament per a persones en atur o desocupació.





Hi poden participar homes i dones en situació d'atur, amb edats compreses entre els 18 i els 60 anys. Poden tenir qualsevol nivell d'estudis (ESO, Formació Professional, Batxillerat, Universitat, Master, etc.) i procedir de qualsevol sector professional, amb o sense experiència prèvia.





Les persones participants es reuniran diversos dies a la setmana de forma virtual (a través de diferents aplicacions informàtiques) i de forma presencial, en instal·lacions cedides gratuïtament per l'Ajuntament, on es comptarà amb totes les mesures d'higiene, seguretat i distància social requerides. No obstant això, el programa podrà passar a un format totalment online si així es requereix per la situació de la pandèmia.





Activitats





Comptaran amb l'orientació de tècnics especialitzats en ocupació, eines digitals, itineraris laborals i contactes amb empreses que els guiaran per millorar la seva ocupabilitat i perseguir la seva inserció. D'aquesta manera, realitzaran dinàmiques d'intel·ligència emocional per aprendre a desenvolupar un pla de prospecció laboral i focalitzar el seu objectiu professional; actualització de currículums i simulacions d'entrevistes de treball; mapes d'ocupabilitat i contactes amb empreses.





Inscripció





Les persones interessades a participar en la propera Llançadora Connecta Ocupació de Barcelona disposen fins al 28 de juny per realitzar la seva inscripció al web lanzaderasconectaempleo.es o de forma presencial a les instal·lacions de Porta 22, de Barcelona Activa, ubicada al Centre de Desenvolupament professional (Carrer de la Llacuna, 162).