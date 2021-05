Unes 2.500 persones es concentren a Barcelona en contra de l'ERO a BBVA i tallen via Laietana

Unes 2.500 persones s'han concentrat aquest dimecres al matí a la plaça Antoni Maura de Barcelona i han tallat el trànsit de la Via Laietana unes dues hores en protesta contra l'ERO de BBVA, segons fonts de la Guàrdia Urbana.





Manifestació contra l'ERO - Europa Press





Es tracta d'una vaga convocada pels sindicats SEC, CGT, UGT, CIG, ELA, SCAT i LAB, que ha durat dos dies --martes i dimecres-- i mitjançant la qual s'han quedat sense activitat entre un 80 i un 90 % de les oficines que BBVA té a Catalunya, ha informat la delegada sindical de l'SEC Mònica Brugué a Europa Press.





Unes 20 oficines de Barcelona han quedat tancades per la vaga i en ciutats com Sabadell, Badalona, Sant Adrià, Mataró o Vic (Barcelona) ha quedat sense activitat la totalitat d'oficines, ha apuntat Brugué.





La delegada sindical ha advertit, d'altra banda, que el proper 2 de juny hi haurà una vaga total, aquesta vegada secundada per "tots els sindicats", també CCOO de Catalunya.





L'objectiu de totes les mobilitzacions és mostrar el refús a un ERO "no justificat", ha assegurat Brugué, i ha demanat que l'empresa doni temps als treballadors per recol·locar-se laboralment i a la societat per adaptar-se a la reducció del 30% de les oficines.





A la convocatòria han assistit persones de Tarragona mitjançant quatre autocars, i de Lleida han sortit tres, mentre que els assistents de Girona han vingut en cotxes particulars i les de municipis de fora de l'àrea metropolitana també s'han coordinat per venir a cotxes i autocars.