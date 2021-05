Associacions demanen al Tribunal de Drets Humans que "restableixi" el dret de persones amb Síndrome de Down a la llibertat d'expressió

Les associacions de Síndrome de Down que van impulsar el 2014 un vídeo titulat 'Estimada futura mare', que va ser vetat pel Consell Superior Audiovisual de França esperen que el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) els doni la raó i "restableixi" la seva " dret a la llibertat d'expressió ".





Estimada futura mare







Així ho desitgen les a ssociacions signants del vídeo: Coordown, la Fundació Jérôme Lejeune, la Fundació Síndrome de Down de Madrid, Down Syndrom Development Trust i DCS Pula. Al vídeo, 15 persones amb síndrome de Down de diversos països europeus asseguraven que poden viure "una vida feliç".





Davant la decisió del Consell Audiovisual francès, La Fundació Jérôme Lejeune va presentar un recurs davant el TEDH. Després d'un llarg recorregut, aquest dijous, presentarà els seus arguments finals davant del tribunal.





"Volem una Europa on es lluiti contra el rebuig a la diferència. No volem més una Europa marcada per el tractament desigual, especialment a França, on els poders públics són bons per parlar d'obertura, però censuren les iniciatives que fan realitat aquesta obertura, i per tant vulneren els drets humans ", ha indicat el president de la Fundació Jérôme Lejeune, Jean-Marie Le Mene.





Segons precisa, de la mateixa manera que l'ONU treballa per combatre els estereotips, els prejudicis i les pràctiques perilloses en relació amb les persones amb discapacitat, volen que també es "valori, doni suport i ajudi concretament a les persones amb síndrome de Down a ocupar el seu lloc a la societat ia gaudir dels seus drets fonamentals ".





Per a la presidenta de Coordown, Antonella Falugiani, " 'Estimada futura mare' és una pel·lícula que ha contribuït a canviar la imatge de la síndrome de Down, trencant amb una visió planyívola de les persones amb síndrome de Down i donant veu directa als joves i adults amb síndrome de Down ". "Confiem que el Tribunal Europeu de comprendre el veritable significat de la campanya", ha assenyalat.