D'ADE a Periodisme: les carreres amb més sortides professionals i les que menys

En un mercat laboral en plena transformació, la formació i la qualificació són cada vegada més valorades per les empreses, i en moltes professions són bàsiques per poder aconseguir una ocupació.





Estudiants d'universitat - Arxiu - Europa Press





Així ho ha recalcat la companyia internacional de recursos humans Adecco, que en el seu X Informe Infoempleo Adecco ha repassat la relació entre ofertes laborals i titulacions durant els últims mesos, exposant alguns canvis importants.





ADE i enginyeries encapçalen la llista





Un any més, la titulació que més ofertes de treball requereixen és Administració i Direcció d'Empreses, amb un 10,6% de les ofertes que requerien titulació universitària demanant.

A ella li segueix, encara que de lluny, Enginyeria Industrial (4,6%), que puja una posició respecte a l'anterior informe. Amb un 3,8% apareix en tercera posició Enginyeria Informàtica, una titulació que no deixa de pujar any rere any amb l'auge de les ocupacions digitals.





El doble grau d'Administració d'Empreses i Dret està en quarta posició, seguida de prop per Ciències del Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans, totes elles amb més d'un 3% de presència entre les ofertes.





Tancant el Top-10 hi ha les titulacions de Comerç i Màrqueting, Infermeria, Economia, Enginyeria mecànica i Dret, superant un 2% de presència.





L'informe també distingeix les carreres en funció del seu nivell d'ocupabilitat, que depèn de diversos factors simultanis, com la relació entre la tipologia d'estudis i llocs oferts en aquest moment, l'equilibri entre l'oferta i la demanda de titulats en certa àrea, o el grau d'experiència acumulada pels candidats.





En aquest efecte, les que tenen major recorregut són les enginyeries tecnològiques i, especialment, les tecnologies com Enginyeria Informàtica i Enginyeria de Telecomunicacions, mentre les que tenen un menor grau d'ocupabilitat són les relacionades amb Humanitats, com Geografia, Periodisme i Història.





Amb un percentatge moderat de titulats i una demanda mitjana en el mercat laboral es troben algunes titulacions de l'àmbit científic-sanitari, com Medicina o Farmàcia, i algunes enginyeries, com Química, Naval i Oceànica o Civil.





Les branques més sol·licitades: Ciències Jurídiques i Enginyeries





Per branques de coneixement, les titulacions més sol·licitades per les empreses són les de Ciències Jurídiques i Socials, així com les d'Enginyeria i Arquitectura. De fet, gairebé 8 de cada 10 ofertes d'ocupació al nostre país demana una d'aquestes titulacions.





Segons l'estudi, el sector de la indústria continua tenint molt de pes. De totes les ofertes d'ocupació, el 9,2% procedeix d'aquest sector, de manera que és el que major proporció de demanda té, i el segon que més creix (un 1,7 sobre l'any passat). El segon i tercer lloc són ocupats per ofertes relacionades amb el sector de l'ensenyament (8%) i l'informàtic (5,9%).