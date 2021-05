La Generalitat revisarà l'ús de mascaretes en educació primària de cara al curs 2021-2022

Tenint en compte l'evolució de la situació de la pandèmia de la Covid-19, la Generalitat revisarà l'ús de la màscara en l'educació primària de cara a l'inici de curs 2021-2022.





Així consta en el pla d'actuació per al pròxim curs remès aquest dijous als centres educatius, segons ha informat la Conselleria d'Educació en un comunicat, aclarint que el curs començarà amb la mateixa normativa que en l'actualitat però la decisió de modificar l'ús de màscares es prendria "en funció de la immunitat aconseguida amb la vacunació, el context epidemiològic i la normativa vigent".





Mascaretes - Europa Press





Aquesta mesura de protecció seguirà sent obligatòria a l'ESO, Batxillerat, Formació Professional i centres de formació d'adults, per al personal docent i no docent, i no serà obligatòria a parvulari ni a preescolar.





El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha explicat aquest dijous al migdia en roda de premsa del Procicat que el protocol del nou curs escolar haurà d'"estar sotmès a l'evolució de la pandèmia" i a l'estratègia de vacunació, però ha avançat que es flexibilitzaran algunes mesures respecte a aquest any escolar.





El document també preveu que no s'hagi de respectar cap distància mínima a l'interior del grup bombolla, si bé aquest dimecres el Govern central i les comunitats autònomes van pactar que la distància podia rebaixar-se a 1,2 metres, com va anunciar la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en roda de premsa.





El departament ha assegurat que "en aquestes condicions, des d'un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius en garantir l'estabilitat i l'estanqueïtat d'aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat".





A més, els diferents grups bombolla podran interactuar al pati, usant mascareta; els alumnes podran intercanviar material com joguines i no serà necessari prendre la temperatura a l'accedir al recinte educatiu.





La Conselleria ha justificat que "la campanya de vacunació i l'evolució de les dades epidemiològiques obren un escenari diferent" per al pròxim curs, si bé es mantindran la majoria de mesures i l'organització bàsica en grups bombolla fins que no s'aconsegueixi la immunitat de grup.





Per exemple, es mantindrà el protocol de ventilació, les entrades organitzades per fluxos, el rentat de mans i l'aposta per la presencialitat en totes les etapes.