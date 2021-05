Una companya d'Ana Rosa Quintana la posa "verda"

Ana Rosa Quintana ha de lluitar contra els detractors que la posen a caldo, dia sí, dia també. Aquesta vegada, l'estirada d'orelles li ha arribat de part d'una companya de cadena. La ha posat verd!





Ana Rosa Quintana / @EP





La sèrie documental de Rocío Carrasco, explicar la veritat per seguir viva, ha generat molt debat en l'opinió pública, però també en els platós de televisió.





Ana Rosa Quintana i els seus col·laboradors han estat els que més han qüestionat el relat de la filla de la més gran, una postura crítica que no ha agradat gens a la Carlota Corredera, íntima amiga de la protagonista del reportatge. "Hi ha companys, periodistes i comunicadors, als quals sembla que els fa ràbia no haver tret ells la notícia", va dir la de Vigo durant l'emissió d'un dels episodis, en clara referència a la reina dels matins i el seu programa. Ara, una altra companya de cadena ha estat molt més clara i contundent contra ella, i no ha tingut objeccions a l'hora d'emprar desqualificatius.













Dakota, la seva companya de cadena, que en el passat ja s'ha mostrat molt crítica amb l'estrella de Telecinco. La exsuperviviente acaba de començar a participar en Sols al costat de Dani Santos, concursant de Gran Hermano 12 + 1, i en el petit apartament situat a la teulada de les instal·lacions de Mediaset no ha tingut pèls a la llengua a l'hora de tornar a carregar contra Ana Rosa Quintana, tirant del seu habitual sarcasme. "Un petonet, i cors, afecte. Em caus tan bé...", ha ironitzat l'alacantina. Però, d'on ve el seu malvolença cap a la periodista?







"Ningú és més que ningú", ha deixat anar molt seriosa, després que el seu company de Solos assenyalés que Ana Rosa Quintana era "una persona molt important". Segons sembla, la d'Alacant està ressentida amb la periodista per tot el que va criticar el seu comportament en Germà Major i el comprensiva que es mostra ara amb Rocío Flores, qui, segons ella, "ha actuat pitjor que jo". La exsuperviviente no es mossega la llengua: "Una miqueta classista és. Si jo fos la neboda de la princesa i hagués tingut els meus problemes hagués estat una divinitat de persona".