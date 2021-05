Cau a Barcelona una banda de tràfic de persones que explotaven en el servei domèstic

Agents de la Policia Nacional han desarticulat un presumpte grup criminal dedicat al tràfic d'éssers humans als quals explicaven al sector del servei domèstic i els han decomissat 23 peces d'animals de caça major dissecades: un lleó, un ós i potes d'elefant i rinoceront; ha explicat la Policia Nacional a un comunicat.





Cotxe de la Policia Nacional (EP)





La investigació va començar al maig de 2020 quan van descobrir un grup dedicat al tràfic d'éssers humans on les víctimes, originàries de Colòmbia, eren captades "mitjançant engany i sota la promesa que trobarien una vida millor a Barcelona, on eren traslladades i explotades laboralment en el servei domèstic ".







Arran de la investigació, es va observar l'alt nivell de vida dels principals responsables de la trama, "el que feia sospitar que també poguessin estar implicats en delictes de blanqueig de capitals i contra la hisenda pública".





Residien en una casa de luxe situada en una urbanització de Castelldefels (Barcelona) i disposaven de nombrosos vehicles, valorats en gairebé 300.000 euros.





La parella sentimental del principal investigat estava sent investigada també com a presumpta autora d'"un delicte d'intrusisme professional", ja que presumptament es feia passar per una doctora especialitzada en cirurgia estètica.





QUATRE ENTRADES I REGISTRES

Els agents han realitzat quatre entrades i registres i s'han intervingut més de 65.000 euros en efectiu, 23 peces d'animals dissecats, joies i onze rellotges d'alta gamma.





S'ha detingut set persones i tres d'elles han ingressat a presó preventiva, entre els quals es troba el principal investigat de la trama.