Sortir al carrer un dia amb molta contaminació és com fumar-se 5 cigarrets

Sortir al carrer un dia amb un pic de contaminació és com fumar-se aquest dia cinc cigarrets, segons ha avisat el cap de Secció al Servei de Pneumologia de l'Hospital General Universitari Gregorio Marañón, Javier de Miguel, en el segon col·loqui 'Per la qualitat de l'aire. Canvi climàtic i salut ', organitzat per la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), en col·laboració amb Philips Ibèrica.





Contaminació a la ciutat - Arxiu - Europa Press





"Els dies que s'observen pics de major contaminació, es produeix una desestabilització en els pacients amb malalties respiratòries: augmenten les visites a urgències, els ingressos hospitalaris i fins i tot es produeix un augment en la mortalitat", ha dit l'expert.





En aquest sentit, la coordinadora de l'Àrea de Medi Ambient de SEPAR, Isabel Urrutia, ha recordat que el planeta és el primer malalt respiratori i s'ha de sensibilitzar a la població, ja que tots poden contribuir de manera individual a millorar els nivells amb petites accions de divulgació i responsabilitat.





"La contaminació ambiental és perjudicial des del fetus. En dones embarassades que s'exposen a molts nivells de contaminació, els seus fills tenen major probabilitat de néixer abans, amb baix pes, i s'ha comprovat que aquests nens als sis anys poden desenvolupar major incidència d'asma respecte a altres dones que no han estat tan exposades. El debut d'asma està condicionat per l'exposició de la mare a la contaminació ", ha emfatitzat l'experta.





De fet, prossegueix el doctor De Miguel, hi ha estudis de salut infantil en què afortunadament s'ha vist que, si es canvia l'entorn de l'infant i es millora la qualitat de l'aire, pot millorar la maduració i desenvolupament pulmonar.





El tabac, un altre contaminant més





Segons l'Organització Mundial de la salut (OMS), actualment hi ha un milió tres-centes mil persones que són fumadors actius, i la mortalitat derivada del tabac són 8 milions de morts a l'any, de les quals prop d'un milió dos-cents mil són per tabaquisme passiu .





El tabaquisme passiu és considerat com un cancerigen de primer ordre. "Ja s'està parlant que la contaminació és el nou tabac, i entre les causes de mort la contaminació va després que la del tabac", ha argumentat el vicesecretari de Tresoreria en la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), Segismundo Solano reina.





En aquest aspecte, el doctor Solano ha destacat que la millor medicina per millorar el pronòstic en malalties respiratòries com la MPOC és deixar de fumar. "S'ha vist que millora la supervivència, per la qual cosa és fonamental i cal incidir en això. A més del perjudici que suposa el tabac per a la salut, també ha posat de manifest que dos de cada tres burilles van a parar al medi ambient, el que també suposa un impacte en la contaminació, ja que triga més de deu anys a desaparèixer ", ha detallat.





De la mateixa manera, els experts han coincidit que cal incorporar en el dia a dia una cultura en relació al món de la contaminació, on els pacients amb malalties respiratòries coneguin els nivells de contaminació abans de sortir de casa.





"Ara és el moment de posar en valor la contaminació per ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties obstructives, i això ve de la mà de crear un pla de ventilació on s'impliquin diferents ministeris i diferents Conselleries, ja que és necessari canviar-ho ", ha emfatitzat el responsable de la Unitat de Somni i Salut Respiratòria de Philips Ibèrica, Javier González Cappa.





I és que, destaca, tot i que ha estat un any complicat per la COVID-19, també ha estat un any d'aprenentatge que s'espera serveixi perquè es pugui mantenir. "Hem après sobre la importància de la ventilació, la tecnologia que ha ajudat a mantenir espais més nets com els filtres HEPA o els mesuradors, així com l'ús de les màscares. Aquesta sensibilització ha vingut per quedar-se i és un element clau per a la salut respiratòria ", ha comentat.