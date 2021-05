L'Ajuntament de Barcelona tomba el projecte del Museu Hermitage

Després de dies intentant arribar a un acord, l'Ajuntament de Barcelona, liderat per Ada Colau, ha decidit tombar el projecte del Museu Hermitage.





Janet Sanz informa contra el projecte de l'Hermitage - Europa Press







En una roda de premsa del bipartit de BComú i PSC, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, i el seu homòleg de Cultura, Joan Subirats, han presentat quatre informes contra la inversió en la Nova Bocana del Port de Barcelona. Els estudis, que han analitzat l'aportació cultural del museu a la ciutat, l'impacte que tindria sobre l'urbanisme i la mobilitat, així com la seva viabilitat econòmica, han arribat a conclusions negatives, motiu pel qual l'Ajuntament de Barcelona no donarà permís per elevar la instal·lació.





Segons Janet Sanz, els informes encarregats pel consistori confirmen els "dubtes, riscos i interrogants" que ja havien plantejat els comuns el passat mandat respecte a la creació de la subseu de la pinacoteca amb quarter general a Sant Petersburg (Rússia). Segons l'edil de BComú, les anàlisis "identifiquen amb consistència els dubtes que ja havien detectat", de manera que per "responsabilitat" l'Ajuntament de Colau rebutjarà la llicència dels inversors.





Sanz ha estat contundent contra els inversors, manifestant que les seves previsions de visitants són "massa elevades"; que l'edifici "no es relacionaria amb l'entorn i generaria problemes de mobilitat" a la zona de la Barceloneta; que la inversió no té projecte cultural i, finalment, que "cal ser molt curosos a l'hora d'establir nous usos" al litoral de Barcelona, com ens ha demostrat el temporal Glòria.





Encara que l'Ajuntament de Barcelona ha proposat alternatives: que es construeixi al Parc de la Barceloneta, a la zona de les Tres Xemeneia s de Sant Adrià del Besòs, o a la fi de la Rambla Prim, a la frontera entre els municipis.





Ara només falta esperar a la reacció dels inversors, que ja van dir al desembre que si Barcelona vetava el projecte buscarien una altra ciutat.