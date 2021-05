La pandèmia del coronavirus està "molt lluny" d'acabar, segons l'OMS

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assegurat que el "més ràpid" acabar amb la pandèmia és augmentar "dràsticament" la fabricació de vacunes i garantir el "accés equitatiu" a les mateixes.





Tedros Adhanom Ghebreyesus - Europa Press







Tedros s'ha pronunciat així en una roda de premsa, en què també ha participat la ministra d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Arancha González Laya, amb motiu de la celebració del primer aniversari del fons comú d'accés a la tecnologia de la COVID -19, anomenat C-Tap, a què Espanya s'ha sumat.





En la trobada, el director general de l'OMS ha avisat que la pandèmia del coronavirus està "molt lluny" d'acabar i ha destacat l'acord assolit en l'Assemblea Mundial de la Salut, celebrada aquesta setmana, de garantir l'accés equitatiu de les vacunes.





"He demanat als líders mundials que donin suport l'avanç massiu de la vacunació per poder vacunar el 10 per cent de la població mundial al setembre i al 30 per cent a finals d'any. A més, hem de vacunar 250 milions de persones més en països d'ingressos baixos i mitjans, prioritzant els professionals sanitaris i als grups de més risc. Si els països comparteixen les dosis amb COVAX podrem assolir aquests objectius i salvar vides ", ha tancat.