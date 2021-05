Per què algunes persones tenen reaccions a les vacunes i d'altres no?

Aquesta pandèmia ens està obligant a llegir, però sobretot a aprendre, sobre aspectes que probablement en un altre escenari no haguéssim atès, com ara les vacunes i els seus efectes. Tots sabem que la vacunació a Espanya no és obligatòria. Sempre, els qui han volgut, s'han posat les vacunes que tocaven, i han portat els seus fills al pediatre per complir amb el calendari vacunal.





Una persona rep una vacuna (EP)





Potser fins ara no era tan freqüent realitzar-preguntes sobre per què a una persona li dóna més reacció una vacuna que a una altra, o bé el assegurar-nos que si una vacuna ens dóna reacció és que 'funciona'; quan en realitat ho fan donin reacció o no.





Federico Martinon, pediatre i investigador clínic, i membre del comitè assessor de vacunes de l'OMS, que afirma que si una vacuna no dóna reacció això no vol dir que no funcioni. Sosté que es tracta d'un dubte que està sorgint bastant aquests dies, així com un "concepte molt clàssic que no es pot demostrar, ni descartar", i que a dia d'avui "representa una creença popular que no té suport científic". Segons precisa, no s'ha vist que el fet que una vacuna doni reacció a una persona vulgui dir que aquesta injecció faci més efecte en ella.





El també cap del servei de Pediatra de l'Hospital Clínic Universitari de Santiago, i coordinador del Centre de seguretat vacunal de l'OMS a Santiago de Compostel·la, assenyala que depèn de diversos factors què una vacuna doni o no reacció en una persona. "Atès que realment totes les vacunes busquen estimular el sistema immune, a l'hora de fer-ho influeixen múltiples factors com el tipus de vacuna, el tipus d'antigen, o el tipus de adjuvants (substàncies que van a les vacunes per potenciar l'estimulació de sistema immune) ", aclareix.





No obstant això, el factor més important a l'hora que produeixi efectes secundaris una vacuna, segons prossegueix és l'hoste, el receptor de la injecció, ja que no totes les persones som iguals i no reaccionem igual davant els fàrmacs, com és el cas d'una vacuna.





"Per a qualsevol fàrmac nostra tolerància és diferent. Que una vacuna doni o no reacció dependrà del tipus de vacuna que sigui, hi ha algunes més reactogénicas (provoquen més efectes secundaris) que d'altres. S'està veient amb les vacunes enfront de la COVID una taxa de reactogenicitat major a la d'altres a la qual estem acostumats, com la de la grip i la del pneumococ, amb efectes lleus o no, però que són autolimitats, transitoris i benignes. però tot i això, i encara que siguin proporcionalment més freqüents en elles les reaccions adverses, no tothom les té, ni les té tan intenses ", afegeix.





Un altre factor que també influeix, segons descriu el doctor Martinon, és l'edat, i per exemple amb les injeccions davant de la COVID diu que s'està veient que com més gran és l'edat, menors són la taxa, la freqüència i la intensitat d'aquests efectes molestos. Al seu torn, un altre factor determinant seria el tipus d'injecció, segons apunta, així com l'administració de la vacuna, la tècnica aplicada; a part de la predisposició de la persona i quina sigui la seva tolerància al dolor i a les molèsties.





"Hi ha persones que abans de vacunar saben que li va a seure malament perquè estan predisposades. També pot ser determinant l'experiència prèvia de la persona davant vacunació, les circumstàncies individuals de la persona, si està estressada o no. Com en qualsevol medicació tots aquests factors influeixen en la nostra experiència total, encara que indubtablement les vacunes poden produir aquestes reaccions ", sosté el pediatre.





En aquest punt, el doctor Martinon recorda que la major part de les reaccions de les vacunes són "predictibles i autolimitades", apareixen en les primeres hores o dies després de la vacunació i, en realitat, són la conseqüència indesitjada d'una estimulació de sistema immune. "A la fin amb una vacuna el que fas és estimular de forma programada al sistema immune de la persona per a generar defenses potents i específiques, perquè quan es trobin amb el germen de forma natural, el teu cos pugui enfrontar-se a ell. Aquests mecanismes d'estimulació del sistema immune alliberen una sèrie de substàncies que poden generar aquestes molèsties col·laterals, i la seva intensitat depèn dels factors que comentàvem ", afegeix l'expert en vacunes.





CADA PERSONA REACCIONA DE MANERA DIFERENT

Per la seva banda, el cap del servei de Pediatria de Hospital Universitari General de Villalba (Collado Villalba, Madrid), el doctor Roi Piñeiro reconeix que és "relativament comú" escoltar aquestes conclusions que si una vacuna no dóna reacció és que potser no funciona , fins i tot entre el propi personal sanitari, si bé subratlla que "la veritat" és que no tenen cap base científica.





"La reacció de cada sistema immunològic és diferent, també enfront de les infeccions. Molts individus passen una malaltia de forma totalment asimptomàtica i no per això queden pitjor immunitzats. La resposta individual després de l'administració d'una vacuna no ens serveix per determinar quines persones han quedat pitjor o millor immunitzades ", adverteix.





És més, subratlla que pots no tenir cap reacció i que la resposta immunògena sigui òptima o tenir importants efectes secundaris i que la vacunació no hagi estat efectiva. Per posar un exemple, assenyala que en el cas específic de les vacunes d'ARNm (Pfizer o Moderna) enfront de la COVID-19, s'han mostrat efectives en més del 90% dels vacunats, però el percentatge de vacunats amb efectes secundaris no arriba al 50%.





Pel que fa a si totes les fórmules donen reacció, l'expert en vacunes i assessor extern del Comitè de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) manté que "tot en la vida pot generar una reacció del sistema immunològic, no només les vacunes" . Diu que podem comprovar-ho, per exemple, amb els fenòmens al·lèrgics: pol·len, aliments, metalls, cosmètics, conservants; tots ells productes que per si sols no són perjudicials per a l'ésser humà però que, en alguns individus, sí produeixen una reacció.





"Vivim exposats a milions d'al·lèrgens cada dia. El nostre sistema immunitari serà qui dicti si tindrem o no una reacció, sense que això indiqui res més que la personalitat o manera de ser de les nostres defenses. Per això, els científics insistim que el risc zero no existeix, però que la relació benefici-risc de les vacunes és sempre molt favorable cap al benefici. Són els medicaments més segurs que existeixen, i així ha de ser, doncs s'administren generalment a persones sanes ", insisteix.





LES VACUNES SÓN SEGURES

Al seu torn, el doctor Martinon, destaca que les vacunes, de tots els fàrmacs que emprem, són "els més segurs" perquè la farmacovigilància és més intensa abans del seu alliberament al mercat, durant, i després, com diu que es veu amb les vacunes enfront de la COVID, "on s'aprecia una total transparència i rapidesa de reacció davant de qualsevol alerta de seguretat".





En la seva opinió, quan una vacuna arriba al mercat ha superat una sèrie de requisits cientificotècnics "molt estrictes", i cap producte avui al mercat està sotmès a tants controls. Pel que l'investigador clínic destaca que la població ha de mantenir una "tranquil·litat absoluta", enfront de la seguretat i eficàcia de les vacunes.





El doctor Piñeiro, per la seva banda, valora la seguretat de les vacunes, insistint que, si estan comercialitzades és perquè ha passat prou assajos clínics per mostrar la seva seguretat i efectivitat, i han estat aprovades per diferents agències reguladores de medicaments, per exemple FDA (americana), EMA (europea), o l'AEMPS (espanyola). "No obstant això, això no és així amb les pseudoteràpies, menys temudes en general per la població però molt pels científics, perquè no hi ha estudis que hagin demostrat la seva seguretat ni tampoc la seva efectivitat", sentencia.





Mentrestant, Pablo Aldaz és metge de família i portaveu de Grup de Vacunes de la Societat Espanyola de Medicina de Família i Comunitària (SEMFYC) i compte que el fet que una vacuna doni reacció té lloc perquè el sistema immune ha respost "molt ràpidament" i "de manera abrupta" davant el fàrmac. Parla que solen tractar-se de reaccions lleus, com febre, malestar, reaccions locals, probablement a la zona de la punció, i poc més en les empleades enfront de la COVID.





"Però el pacient que s'ha vacunat i no registra efectes adversos també està immunitzat però en aquest cas, probablement la immunització sigui més lenta, en dies; aconseguint en tots dos casos una protecció de la vacuna suficient", sosté, al temps que recorda que hi ha injeccions que provoquen més efectes adversos que altres, i esmenta a la triple vírica en nens, produïda a partir de virus atenuats, i una vacuna que generalment dóna més símptomes que altres.