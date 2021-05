Un accident entre un taxi i un cotxe dels Mossos obliga a tallar la Gran Via

Foto d'arxiu - @EP





La Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona ha quedat tallada aquest diumenge per un accident en què s'han vist implicats un taxi i un cotxe dels Mossos d'Esquadra.





L'accident s'ha produït entre Gran Via i el carrer de Villarroel, no hi ha hagut ferits i cap persona ha quedat atrapada en els vehicles, han informat fonts de la Guàrdia Urbana a Europa Press.





S'han desplaçat ambulàncies de Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dotacions dels Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana i Bombers de la Generalitat.