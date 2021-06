Un ERO afectarà 45 treballadors de la UGT de Catalunya

@EP





UGT de Catalunya ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà 45 dels 232 treballadors que té el sindicat, segons un comunicat de l'organització aquest dimarts.





El sindicat ha iniciat aquesta setmana el període de consultes de l'ERO, que assegura que és per causes objectives i que respon a causes econòmiques.





Apunta que en els últims anys s'han pres mesures organitzatives i econòmiques per equilibrar el balanç econòmic mantenint l'ocupació però que "no han estat prou eficaços", el que obliga a prendre aquesta decisió.