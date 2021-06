Aragonès convoca una taula de diàleg amb el Govern central i ajuntamentser parlar de la possible ampliació de l'aeroportl'aeroport

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts que convocarà una taula institucional amb les administracions implicades en el debat sobre l'ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat, en la qual vol incloure a el Govern central i a ajuntaments com el de Barcelona i el del Prat de Llobregat (Barcelona), entre d'altres.





En roda de premsa després de presidir el Consell Executiu, ha explicat que en aquesta taula també està convidat Aena, i també als ajuntaments dels altres dos aeroports catalans --Girona i Reus (Tarragona) -, i té la voluntat que aquest òrgan estigui en contacte permanent amb organitzacions socials i econòmiques, així com plataformes ciutadanes i el moviment ecologista.





Aragonès ha destacat que, des de la taula, buscaran interlocutar amb les institucions europees, per abordar la protecció de delta del Llobregat, que està protegit des del punt de vista comunitari: "És imprescindible que hi hagi un treball conjunt amb les institucions europees, que serà determinant ".





Ha avançat que convocarà com a president de la Generalitat la taula de treball en els propers dies, i que la seva voluntat és "generar consens i un acord transversal que permeti seguir situant" l'Aeroport de Barcelona-El Prat com una de les infraestructures més importants i estratègiques de Catalunya.





Però la solució ha de passar per "protegir la biodiversitat" i ha d'anar d'acord a un model econòmic que tingui en compte la naturalesa i el planeta, ha ressaltat Aragonès, que considera que la Generalitat ha d'assumir la responsabilitat d'ordenar el debat que s'ha generat sobre la possible ampliació.





SOSTENIBILITAT AMBIENTAL





"No ens oposarem a mesures que puguin afavorir la competitivitat de l'economia de Catalunya, però ha de ser compatible amb el model de sostenibilitat ambiental que volem", ha subratllat el president de la Generalitat, que ha remarcat que tot dependrà de les condicions amb què es plantegi l'ampliació.





Aragonès, que ha assegurat que la taula ha tingut bona acollida de les administracions a les que se l'ha comunicat, ha admès que és una qüestió complexa amb interessos que poden ser contradictoris, de manera que requerirà "el màxim esforç" de tots els actors implicats.





"La voluntat és poder tenir un consens el més aviat possible. És una decisió prou important com per, sense deixar que passi el temps, poder tenir el temps suficient per arribar a acords", ha afirmat Aragonès, que ha garantit que la Generalitat i ell mateix treballaran per tenir la qüestió acordada com més aviat.





De cara a l'acte convocat per associacions i fundacions econòmiques per a aquest dimecres per defensar l'ampliació, Aragonès ha explicat que assistirà el vicepresident de la Generalitat i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, per a "escoltar" el seu posicionament.





Sobre els aeroports de Reus i Girona, ha destacat que són molt importants per a Catalunya i que tenen un impacte molt rellevant, de manera que "un dels reptes, independentment de l'escenari del Prat, serà la millora de la seva connectivitat" amb les poblacions de l'entorn i amb l'Aeroport del Prat.