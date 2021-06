El 'Rei del Cachopo', culpable de matar, profanar i esquarterar el cadàver de Heidi Pau

El jurat popular del judici contra Cèsar Roman, el 'Rei del cachopo', ha declarat a l'empresari culpable d'un delicte d'homicidi i un altre de profanació de cadàver per la mort i esquarterament de Heidi Pau Bulnes, el tors es va trobar el 13 d'agost de 2019 en una maleta localitzada en una de les naus llogades per l'acusat al districte d'Usera.





César Roman durant el judici - Europa Press





El fiscal Miguel Mínguez i els advocats de la defensa, l'acusació particular i popular, han assistit a la lectura del veredicte, compost pels fets, la participació de l'acusat i la seva culpabilitat.





La Sala, la Secció 26 de l'Audiència de Madrid, procedirà a redactar la sentència en base als fets que s'han declarat provats i la qualificació penal sol·licitada per les acusacions en el judici.





En el seu informe, el fiscal va sol·licitar una condemna de 15 anys de presó per homicidi, amb les agreujants de parenetsc i raó de gènere, i profanació de cadàver, pel qual li demanava 5 mesos de presó.





L'acusació particular va reclamar 25 anys de presó per assassinat; 3 anys de presó per maltractament habitual i 5 mesos per profanació de cadàver. La seva defensa va demanar la lliure absolució del seu client.





El judici va quedar el passat dijous per a sentència amb l'última paraula de l'empresari, qui va pregar als membres del jurat que impartissin justícia en el seu veredicte citant Luther King amb la seva frase 'Una injustícia en qualsevol part, és una amenaça a la justícia de qualsevol lloc '.





El fiscal creu que els fets estan acreditats a través de dotze indicis que desmunten la seva presumpció d'innocència. Un d'ells és el mòbil de Heidi en poder de l'acusat, atès que la policia el va localitzar al pis que va llogar César Román a Saragossa per ocultar-se. En el terminal constava l'última trucada realitzada per la jove a la seva parella a les cinc de la matinada i que seria la darrera connexió.